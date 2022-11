Arrivano importanti novità per WhatsApp desktop, quello che comunemente viene utilizzato dal pc e che si sta allineando con quanto sta avvenendo sull’applicazione di messaggistica presente sui vari smartphone. Le ultime news riportate da Hwupgrade.it fanno leva sulla novità di poter gestire, da parte dell’utente, chi può vedere il proprio stato online e farlo in maniera individuale. Una funzione che attualmente non è ancora disponibile per WhatsApp desktop, la ritroviamo infatti in versione Beta, ma che ben presto sarà rilasciata su larga scala e tutti potranno utilizzarla.

Presto l’aggiornamento anche per WhatsApp Desktop: sta per cambiare lo stato online

Un elemento di analisi aggiuntivo, dunque, rispetto alle classiche dritte di ieri per gli utenti. Sappiamo come l’applicazione di messaggistica, se utilizzata anche da desktop, permetteva di nascondere l’ultimo accesso ai vari utenti. Il problema però è che quando si è online, quindi ad esempio si sta chattando con qualcuno, tutti i contatti possono sapere che si sta utilizzando l’app di messaggistica. Nonostante quindi la rimozione dell’ultimo accesso, resta attiva la presenza online quando si entra su WhatsApp desktop. Finalmente però, con il nuovo aggiornamento, sarà possibile eliminare anche questo status online, nessuno saprà che si sta utilizzando l’applicazione.

Un modo per rafforzare il concetto di privacy, riuscire a non dover più dar conto a nessuno se non si vuole rispondere ad un messaggio o se ad esempio si lascia trascorrere un bel po’ di tempo prima di farlo. Gli utenti che utilizzano WhatsApp desktop avranno modo di migliorare di gran lunga la propria privacy, nascondendo definitivamente lo stato online. C’è la possibilità però di escludere da questo “nascondino” gli utenti che ci sono più a cuore o che sono più importanti per noi. Solo insomma chi vuole l’utente può visualizzare se lo stesso e attivo o quando è stato il suo ultimo accesso sulla piattaforma di messaggistica.

Per nascondere lo stato online su WhatsApp desktop basterà recarsi sulle impostazioni dell’app, cliccare si Account e poi su Privacy. Qui apparirà una schermata dove ritroveremo la voce “Chi può vedere le mie informazioni personali”, ci saranno poi le altre sottocategorie “Chi può vedere l’ultimo accesso” e “Chi può vedere quando si è online” basterà scegliere quella che più si desidera: tutti, nessuno, tutti tranne…

Continua a leggere su optimagazine.com