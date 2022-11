Sono rimasto affascinato da Ilaria Argiolas fin da quando si è presentata nella roulotte Fiat Music dove cercavo nuovi artisti. L’ho portata anche alla finale all’Ariston di Sanremo.

Da allora l’ho invitata tantissime volte nei miei programmi.

Cantautrice romana, anche se ha il cognome sardo, la trovo di una bravura straordinaria. Se n’è accorto anche Leo Cavalli della Fonoprint che ha deciso di produrle il suo primo album “M’hanno chiamato Ilaria”, che è uscito il 31 ottobre, anticipato dal singolo “La mia borgata”, l’unico brano che si trova sulle varie piattaforme web. La Fonoprint e Ilaria hanno infatti deciso che il disco può essere acquistato solo in forma fisica, CD e presto anche in vinile.

Lo trovi qui, nello shop della Fonoprint.

Ilaria mi ha chiesto di scattarle le foto per la copertina. Io sono nato come fotografo ma era da tanto tempo che non mi cimentavo con la macchina fotografica. Il risultato è piaciuto a tutti.

Inutile però continuare a scrivere di Ilaria quando ho tanti video che la raccontano.

Ilaria Argiolas – We Have a Dream 18.10.22

Ecco la partecipazione più recente di Ilaria nella mia diretta We Have a Dream dove ha raccontato soprattutto “La mia borgata” e abbiamo brindato all’uscita del suo album.

Ilaria Argiolas – reportage nella sua Borgata Finocchio 14.5.22

Quando sono andato nella sua Borgata Finocchio, nei pressi di Roma, per fare il servizio fotografico, mi sono portato anche la telecamera. Ho documentato alcuni momenti, tra cui alcune canzoni che mi ha fatto on the road e la cena con tutta la sua famiglia. È stata una splendida total immersion nel suo mondo.

Phil Palmer suona le chitarre nell’album di Ilaria Argiolas alla Fonoprint 31.3.22

Phil Palmer è oggi forse il più importante chitarrista e session man al mondo. Ha suonato con Eric Clapton, Dire Straits, Bob Dylan, Frank Zappa, David Sylvian, Pete Townshend, Tina Turner, Roger Daltrey, Elton John, Pet Shop Boys, Tears For Fears, George Michael, Robbie Williams, etc. David Bowie lo chiamò per andare a Berlino a suonare nel disco di Iggy Pop che stava producendo.

Sapendo che Mary, la moglie di Ilaria, è una sorcina, fan di Renato Zero, una sera a Roma dovevo andare a cena con Phil e sua moglie Numa. Palmer ha scritto canzoni, suonato e prodotto album per Renato, così ho invitato anche Ilaria e Mary. Lì si sono conosciuti. Poi, una volta al Premiato Circo Volante del Barone Rosso dove c’erano entrambi, ho chiesto a Phil se voleva accompagnare Ilaria in un brano. Ha suonato con lei in tutti, pur non conoscendoli. In seguito, Ilaria e Mary sono diventate amiche di Palmer e Numa.

La coincidenza vuole che anche Mauro Paoluzzi, produttore artistico di Ilaria, sia molto amico di Phil. Così, il 31 marzo 2022, Palmer è arrivato alla Fonoprint di Bologna direttamente da un live a Londra. Io ho documentato quello che è accaduto in studio e alcune delle canzoni del disco di Ilaria che Phil ha impreziosito col suo strepitoso suono della chitarra.

Ilaria Argiolas prova “La mia borgata” col Gallo, Cicci Bagnoli e Ricky Roma – Premiato Circo Volante del Barone Rosso 21.3.22

Ho sempre avuto il desiderio di ascoltare “La mia borgata” in versione rock. Avendo il 21.3.22 nella stessa puntata del Premiato Circo Volante del Barone Rosso sia Ilaria Argiolas che Claudio Gallo Golinelli, bassista storico di Vasco Rossi, con Cicci Bagnoli alla chitarra e Ricky Roma alla batteria, ho chiesto loro di accompagnare Ilaria. Ho mandato l’audio del brano che… non hanno neppure ascoltato. Lo hanno fatto durante le prove e questo video documenta la spontaneità di come hanno poi suonato insieme.

Ilaria Argiolas “La mia borgata” live col Gallo, Cicci Bagnoli e Ricky Roma . Premiato Circo Volante del Barone Rosso 21.3.22

Dopo un paio di prove, ecco il Premiato Circo Volante del Barone Rosso dove, prima di fare “La mia borgata” insieme, il Gallo ha cercato di “beccare” Ilaria. Divertente il siparietto tra i due. Poi il live. Mauro Paoluzzi, produttore di Ilaria, è rimasto talmente impressionato da questa versione, che ha chiesto al Gallo, Cicci Bagnoli e Ricky Roma di andare alla Fonoprint per registrare così, in presa diretta, “La mia borgata”, che poi è diventato il primo singolo dell’album ”M’hanno chiamato Ilaria”.

Ilaria Argiolas “La mia borgata” video ufficiale

Ecco il video ufficiale de “La mia borgata” girato proprio dove vive Ilaria. Contiene anche parti del live col Gallo, Cicci Bagnoli e Ricky Roma.

www.Redronnie.Tv

Continua a leggere su Optimagazine.com