il figlio di Tim Roth, Cormac Roth, è morto all’età di 25 anni lo scorso 16 ottobre. A distanza di quindici giorni, qualche ora fa, la famiglia ha deciso di darne annuncio anche a tutti coloro che lo hanno seguito per via della sua musica o conosciuto perché fan del padre, l’attore di recente impegnato con Tin Star. Al chitarrista e compositore era stato diagnosticato un cancro al terzo stadio nel novembre dello scorso anno.

In una comunicazione ufficiale la famiglia ha ricordato il giovane Cormac ‘solo da poco un uomo’:

“Era una sfera di energia selvaggia ed elettrica e il suo spirito era pieno di luce e bontà. Per quanto selvaggio fosse, Cormac era anche l’incarnazione della gentilezza. Un’anima gentile che ha portato tanta felicità e speranza a coloro che lo circondano. Il dolore arriva a ondate, così come le lacrime e le risate, quando pensiamo al bellissimo ragazzo che abbiamo conosciuto nei suoi 25 anni e 10 mesi. Un bambino irrefrenabile e gioioso, selvaggio e meraviglioso…Lo porteremo con noi ovunque andremo”.

Che cos’è il coriocarcinoma? Si tratta di un tumore germinale del testicolo che si sviluppa a partire dalle cellule che originano gli spermatozoi e, in particolare, quando avvengono delle alterazioni che ne provocano la crescita incontrollata. A quel punto l’iperproliferazione delle cellule tumorali causano la formazione di una massa. Di recente il figlio di Tim Roth ha spiegato in dettaglio che il cancro noto come coriocarcinoma gli aveva portato via metà dell’udito, molti chili e la sua fiducia: “La vita è breve. È il caos. E non sai mai quando toccherà a te. Stai bene e vai dal dottore. Fanc*lo il cancro”.

Cormac Roth ha pubblicato l’album Python nel 2018 e ha anche collaborato alla musica per il film New Order di Michel Franco del 2020. Stava anche pubblicando musica su Soundcloud. Gli sopravvivono i suoi genitori, Tim Roth e Nikki Butler, e il fratello, Hunter Roth.