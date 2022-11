Notte di Halloween, ma anche nuova occasione di polemiche: il costume di Fedez e Chiara Ferragni scelto per creare un concept di famiglia insieme ai piccoli Leone e Vittoria fa discutere.

Mentre Chiara si prepara per il suo viaggio in Giordania, sfrutta il tempo prezioso per restare ancora un po’ in famiglia e divertirsi con i piccoli e il marito, scegliendo di indossare i costumi dei personaggi di Toy Story. “Toy Story Family”, scrive sui social per poi ricevere il plauso di amici e colleghi.

Succede nel pomeriggio di domenica 30 ottobre, poche ore prima della partecipazione di Fedez ad un party in cui lo vediamo insieme a Renzo Rosso, dirigente sportivo nonché stilista e fondatore del marchio Diesel. Un look decisamente più spooky e in linea con la festa di Halloween.

Il concept scelto insieme a Leone e Vittoria, però, non piace a tutti: “Ma chi glielo spiega che è Halloween e non carnevale?”, scrive una follower seguita da un altro utente che commenta: “Ma lo volete capire che Halloween è tema horror? Sicuramente siete bellissimi, ma questo è un tema per carnevale”.

Non mancano le prese di posizione di chi difende la coppia di influencer con inviti a passare oltre e a rispettare le libertà personali. C’è anche chi è convinto che Halloween sia una ricorrenza americana.

Fedez e Chiara Ferragni non rispondono alle polemiche, che continuano nonostante siano passate più di 24 ore dalla pubblicazione di quegli scatti di famiglia. La coppia è spesso bersaglio di critiche per ciò che viene pubblicato: recentemente Chiara Ferragni ha affrontato una serie di giudizi per alcuni video che riguardavano il piccolo Leone. Secondo i più, il piccolo verrebbe sottoposto a troppo stress per ragioni legate all’immagine da preservare sui social.

Oggi è il turno del costume di Fedez e Chiara Ferragni.

Continua a leggere su optimagazine.com