Non sapete ancora come fare gli auguri di buon Ognissanti 2022 domani 1 novembre? Ci siamo qui noi per aiutarvi con i giusti contenuti (frasi e foto) da condividere su WhatsApp o con qualsiasi altro canale vogliate. Oggi è Halloween, ma la mente di molti di noi è già proiettate alle festività imminenti, come quella di Ognissanti e la celebrazione dei defunti del giorno dopo, mercoledì 2 novembre.

Partiamo con gli auguri di buon Ognissanti 2022 da condividere domani 1 novembre oppure anche già da oggi se volete. Le frasi rappresentano forse il mezzo più incisivo, insieme alle immagini, ed è per questo che tendiamo a riproporle con la stessa foga ogni volta:

Auguri scintillanti, tra preghiere e canti, oggi che è la festa di tutti i santi.



Tanti auguri per la festa di Ognissanti, che questi possano sempre illuminare il tuo cammino soprattutto nelle giornate più buie.



Che i Santi veglino sempre su di te, sorreggendoti se ne avrai bisogno ed indirizzandoti sempre verso il giusto cammino. Sentiti auguri per la festa di Ognissanti.



I Santi ci incoraggiano con la loro vita e la loro intercessione presso Dio, e noi abbiamo bisogno gli uni degli altri per diventare santi. Papa Francesco



Seguite i Santi, perché quelli che li seguono diventeranno Santi. Papa San Clemente I

Come vi dicevamo, non ci sono solo le frasi da prendere in considerazione, ma anche le immagini, praticamente fondamentali per fare gli auguri di Ognissanti 2022 il 1 novembre. Abbiamo fatto una piccola selezione per voi che speriamo gradirete, condividendole con amici e parenti. Vedrete che tutti apprezzeranno il pensiero che avete avuto per loro in occasione di una ricorrenza cui magari alcuni non danno il giusto peso, ma che dovrebbe rappresentare motivo di riflessione e di riconciliazione, soprattutto in tempi così difficili come quelli che stiamo vivendo. Speriamo di esservi stati d’aiuto e che abbiate qui trovato quello che stavate cercando. Se avete qualche richiesta da farci sentitevi liberi di esprimervi tramite il box dei commenti qui sotto.