Da domani 1 novembre verranno rese effettive le rimodulazioni Fastweb di cui vi avevamo parlato qualche tempo fa, e che riguarda alcuni clienti di rete fissa, ma soprattutto quelli di rete mobile (troverete tutte le informazioni necessarie poco più sotto). Si tratta di fare fronte a degli aumenti del canone mensile o del costo dei servizi, con importi compresi tra 5 cent e 3 euro al mese.

Il motivo che avrebbe spinto il gestore telefonico ad una presa di posizione di questo genere resta sempre lo stesso, ovvero quello di continuare ad offrire un servizio di qualità, facendosi anche carico delle responsabilità ambientali. Le rimodulazioni Fastweb di domani 1 novembre sono già state comunicate in fattura, tramite SMS o nell’area personale del cliente. Chi non volesse sottostare potrà recedere dal contratto senza penali o costi di disattivazione entro il 15 gennaio. Tra i piani oggetto delle nuove rimodulazioni Fastweb rientrano Fastweb Famiglia (da 0,05 a 1,55 euro), Fastweb Fast Friends (da 1,55 a 2,40 euro), Fastweb Joyfull di marzo 2015 (da 1,09 a 2,70 euro) e le varie offerte Fastweb Mobile (da 1,55 a 2 euro).

Per avvalersi del diritto di recesso, esercitabile entro il 15 gennaio 2023, bisognerà inviare una raccomandata A/R all’indirizzo “Fastweb SpA, Casella Postale 126 – 20092 Cinisello Balsamo (MI)” o una PEC a “fwgestionedisattivazioni@pec.fastweb.it”, specificando nella causale “modifica delle condizioni contrattuali” con in allegato una copia del documento di identità dell’intestatario della linea in corso di validità (come anche tramite la propria area personale sul sito ufficiale oppure recandosi presso un punto vendita autorizzato). Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

