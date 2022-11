Google ha di recente rilasciato una nuova versione di Android Auto ed, a quanto pare, sembra che questa volta siano giunte sia buone che cattive notizie per gli utenti. Nelle ultime ore gli sviluppatori si sono messi a lavoro per l’avvio del roll-out della versione 8.4 di Android Auto, il cui aggiornamento porta con sé poche novità. Andiamo a scoprire insieme quali sono i dettagli inerenti al nuovo update del sistema di infotainment presente sul cruscotto delle auto.

Innanzitutto, è importante sapere che Android Auto versione 8.4 verrà implementato in più fasi, dunque non tutti lo riceveranno in questo momento. Molto probabilmente, l’aggiornamento verrà visualizzato sul Google Play Store per tutti nelle prossime settimane. La buona notizia è che il nuovo update sembri risolvere il bug dell’icona della temperatura meteorologica; le informazioni sulla temperatura nella barra di stato, infatti, sono scomparse alcune settimane fa e il precedente aggiornamento (ossia Android Auto 8.3) le ha riportate per alcuni utenti. Dopo l’ultimo aggiornamento, pare che la funzione sia di nuovo disponibile per tutti, anche se, molto probabilmente, il problema è stato corretto dal colosso di Mountain View con una patch per quanto riguarda il lato server.

La cattiva notizia, invece, è che Coolwalk naturalmente non è stato ancora introdotto. Purtroppo, il nuovo restyling, il cui nome in codice è appunto Coolwalk, non è legato a uno specifico aggiornamento di Android Auto, quindi se speravamo di vederlo come parte del prossimo grande update dell’app, purtroppo non è così. Non nella versione 8.4, almeno, e nessuno sa con certezza quando dovrebbe arrivare questa attesissima revisione dell’interfaccia utente. Per il momento, se siete intenzionati a scaricare Android Auto 8.4 senza aspettare, tutto quello che dovete fare è andare direttamente sul Google Play Store.

