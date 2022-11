Il lunedì è arrivato e questo significa che tra qualche ora andrà in scena nuovamente il Grande Fratello Vip condotto ancora da Alfonso Signorini che, dopo le bocciature del pubblico, deve sopportare anche quelle di Maurizio Costanzo. A spronare il giornalista a dire la sua su Signorini e la sua gestione del “caso Marco Bellavia” è una lettrice che ha definito vergognoso e scorretto il comportamento del padrone di casa e che ha scritto un messaggio inviandolo alla rubrica di Nuovo.

Il giornalista contesta al conduttore della trasmissione la gestione del caso Marco Bellavia bullizzato, ignorato e, a tratti, offeso dai suoi compagni di casa, proprio come ha fatto il pubblico nei giorni scorsi. Proprio per questo Maurizio Costanzo ha deciso di bocciare Alfonso Signorini dandogli un bel 5: “Ciacci andava escluso subito e non rimandato al televoto” e ancora: “Effettivamente avrei dato un segnale più duro a Giovanni Ciacci. A quanto pare Alfonso Signorini ha pensato di soprassedere”.

A quanto pare l’idea comune è proprio quella che Alfonso Signorini abbia sbagliato non solo mandando Giovanni Ciacci al televoto ma anche accogliendolo poi in studio dopo tutto quello che è successo. Ancora peggio quello che è successo con Ginevra Lamborghini che continua ad essere presente in studio nonostante la squalifica, cosa ancora più fuori dal comune per il regolamento del Grande Fratello Vip, almeno secondo quanto abbiamo visto in passato.

Siamo sicuri che il teatrino continuerà ad andare avanti per le prossime settimane, nonostante le lamentele e i dubbi del pubblico, il resto lo scopriremo questa sera quando il programma sarà di nuovo in diretta.