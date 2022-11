Grey’s Anatomy 18 su La7 al via da stasera 31 ottobre: tornano in chiaro le vicende dell’ospedale più famoso della tv per raccontare nuovi casi clinici, e seguire ovviamente la vita personale dei suoi protagonisti.

La diciottesima stagione racconta una realtà post pandemia di Covid. Al centro della storia c’è ancora Meredith Grey, che vedremo in Minnesota alla Mayo Clinic dove un suo collega David Hamilton l’ha chiamata per inaugurare un laboratorio a nome di sua madre. Ben presto, la dottoressa si scoprirà che in realtà è dedicato a lei per studiare una cura contro il Parkinson dato che il dottor Hamilton è affetto come molti da questa.

Nel corso del suo viaggio, Meredith incontra un suo vecchio paziente, il dottor Nick Marsh, con il quale in passato era scoccata la scintilla. Novità per Teddy e Owen, in procinto di sposarsi; Megan, sorella di Owen, torna in città dopo essersi lasciata con il marito Nathan; Maggie e Winston sono felici dopo essere tornati dalla luna di miele. Le cose invece non vanno per nulla bene tra Amelia e Link.

Ogni lunedì andranno in onda due episodi di Grey’s Anatomy 18 su La7.

Si comincia con l’episodio 18×01 dal titolo Ecco che arriva il sole:

I medici di Grey Sloan curano un paziente che si è fatto male con dei fuochi d’artificio illegali; Bailey punta all’assunzione di nuovi medici, ma ha difficoltà a trovare opzioni praticabili; Owen e Teddy tentano di fare il passo successivo nel loro fidanzamento.

A seguire, l’episodio 18×02 intitolato Un futuro più clemente:

Meredith chiede consiglio ad Amelia; Richard è rinvigorito mentre porta l’insegnamento a un nuovo livello in ospedale; Winston cura un paziente affetto da insufficienza renale.

Nel cast di Grey’s Anatomy 18: Ellen Pompeo nel ruolo di Meredith Grey; Chandra Wilson è Miranda Bailey; James Pickens Jr. è Richard Webber; Kevin McKidd è Owen Hunt; Caterina Scorsone è Amelia Pastore; Camilla Luddington è Jo Wilson; Kelly McCreary è Maggie Pierce; Kim Raver è Teddy Altman; Jake Borelli è Levi Schmitt; Chris Carmack è Atticus “Link” Lincoln; Richard Flood è Cormac Hayes; Anthony Hill è Winston Ndugu; Scott Speedman è Nick Marsh.

L’appuntamento con Grey’s Anatomy 18 su La7 è dalle 21:15.

