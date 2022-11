Finalmente si inizia a ragionare con le offerte Amazon dedicate agli iPhone 14. I melafonini non sono stati protagonisti di grossi sconti fino ad ora ma oggi 31 ottobre siamo al cospetto di più di un paio di ribassi davvero interessanti. Il riferimento è al modello standard e a quello Plus dell’attuale generazione di smartphone Apple. Non stupisce che siano questi ultimi i protagonisti delle promozioni, vista la domanda non importante delle varianti da parte di potenziali acquirenti. L’interesse , in effetti, è molto più elevato nei confronti degli iPhone 14 Pro e Pro Max, non a caso, ancora a prezzo pieno.

Quali occasioni si possono cogliere in questo ultimissimo lunedì di fine mese? Per quanto riguarda l’iPhone 14 da 128 GB, proprio su Amazon, è presente una speciale promozione per la variante in bianco del dispositivo. Questa è in vendita a 999 euro, con uno sconto di 50 euro rispetto al costo di listino di lancio dei melafonini di quest’anno. Non manca nemmeno una promozione per l’esemplare da 256 GB dello stesso device, pure nella nuance molto richiesta in nero. Il dispositivo costa ora 1159 euro anziché 1230 euro. In entrambi i casi si parla di consegna immediata delle soluzioni, con arrivo previsto non oltre giovedì 3 novembre.

Per chi punta all’iPhone 14 Plus non mancano specifiche occasioni. Per la variante da 128 GB in rosso, il nuovo prezzo Amazon è di 1099 euro anziché 1179 euro. Nel caso si preferisse un esemplare una soluzione con capacità di memoria superiore da 256 GB, le 4 colorazioni nera. bianca, rossa e ancora viola possono essere acquistate a 1249 euro invece di 1309 euro. Anche in quest’ultimo caso, tutte le soluzioni sono subito disponibili alla consegna con spedizione in arrivo a destinazione non oltre giovedì 3 novembre.

