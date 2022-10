In tanti si chiedono quando ci sarà la svolta a proposito dei biglietti di Juventus-Inter, almeno per quanto concerne la questione del settore ospiti. Se da un lato per la prossima giornata di campionato ci sono ormai informazioni più definite a proposito di altri big match, come abbiamo avuto modo di constatare a proposito della sfida tra Atalanta e Napoli con il nostro articolo dei giorni scorsi, qualche informazione aggiuntiva va condivisa per i sostenitori nerazzurri.

Un chiarimento importante a proposito della vendita dei biglietti di Juventus-Inter per il settore ospiti

Qual è la precisazione che dobbiamo portare alla vostra attenzione per quanto concerne la vendita dei biglietti di Juventus-Inter per il settore ospiti? Se da un lato per i tifosi di casa ormai si va avanti con la vendita da due settimane, al punto che le uniche disponibilità si registrano al momento nell’area centrale della tribuna che si trova dall’altra parte del campo rispetto alle panchine, per i nerazzurri abbiamo altre date.

Nello specifico, la vendita dei biglietti di Juventus-Inter per il settore ospiti scatterà ufficialmente dalle 10 di lunedì 31 ottobre. Vi ricordiamo che sarà necessario registrarsi e procedere all’acquisto del ticket tramite il sito bianconero e che, come al solito, verranno resi disponibili circa 2.000 biglietti per l’evento. Non tantissimi, ma l’assenza della Curva Nord, che ha già fatto sapere di saltare la trasferta come segno di protesta per le modalità di acquisto previste dalla Juventus, dovrebbe agevolare chi ha voglia di esserci.

Staremo a vedere come andrà la vendita dei biglietti di Juventus-Inter per il settore ospiti, con date ed orari a questo punto precise per chi ha la necessità di organizzare la trasferta. Entro lunedì sera, in sostanza, conosceremo il tipo di risposta da parte dei supporters interisti per questa partita molto importante.

