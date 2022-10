Non può certo mancare il nostro contributo annuale per tutti coloro che intendono essere sul pezzo a proposito degli auguri di buon Halloween 2022 con immagini e frasi a tema. Inutile dire che potete sfruttare qualche consiglio per risultare divertenti tramite applicazioni del calibro di Instagram, WhatsApp e Facebook. In un contesto simile e a poche da una ricorrenza del genere, consiglio a tutti qualche contenuto divertente, in modo da strappare una risata al destinatario visto lo spirito di questa festa. Nata negli Stati Uniti, ormai è sempre più diffusa anche qui da noi.

Tutti i consigli del caso per inviare gli auguri di buon Halloween 2022 con immagini e frasi a tema

Esattamente come avvenuto un anno fa, quando abbiamo trattato le medesime tematiche sul nostro magazine, diventa importante dare un contributo per chi è alla ricerca di dritte, ragion per cui potrete valutare tranquillamente qualche spunto. Inutile dire che concentrarsi sugli auguri di buon Halloween 2022, vuol dire prendere in esame prima di tutto delle immagini idonee. Soprattutto per chi è solito utilizzare WhatsApp per interfacciarsi coi propri cari.

Ecco perché sarà importante non risultare “pesanti”, individuando foto in grado di trasmettere il messaggio giusto in vista del 31 ottobre. Magari potete tenerle anche a portata di mano, inviandole quando vi ritroverete a pochi passi dalla persona che volete contattare. Ecco una selezione di immagini per gli auguri di buon Halloween:

Inutile dire che in un contesto del genere non possano certo mancare i consigli per inviare gli auguri di buon Halloween 2022 su WhatsApp e Facebook attraverso alcune frasi adatte al contesto. Esattamente come avvenuto con le immagini, sento di consigliare a tutti di puntare sulla leggerezza, evitando dunque citazioni che potrebbero farci uscire dai binari. Qui di seguito potete analizzare qualcosa di adeguato:

“Finché ci saranno una notte buia, una luna piena di misteri e una zucca che ride, ci sarà sempre Halloween”;

“Ora è nella notte il momento delle streghe, quando i cimiteri sbadigliano e l’inferno stesso alita il contagio su questo mondo”;

“Ho saputo che per Halloween darai una festa in onore delle streghe. Dobbiamo portarti il regalo? Auguri”;

“Sono felice per te oggi: puoi essere finalmente te stesso. Evviva i mostri!”;

“Una strega al suo amico scheletro: ‘Che bello, oggi è la nostra festa!’. Lo scheletro: ‘Non sto più nella pelle!'”.

