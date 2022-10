Oggi Diego Armando Maradona compie sessantadue anni. Maradona festeggia il compleanno in qualche parte del paradiso dove è impegnato a dribblare angeli e cherubini. Maradona è infatti volato al cielo ma la presenza di D10S è sempre fortissima nel cuore dei tifosi di tutto il mondo ed in particolar modo nella sua Napoli. Ieri la festa allo Stadio Diego Armando Maradona , oggi il pellegrinaggio ininterrotto nei luoghi maradoniani. Stasera l’omaggio a Maradona nei pressi dell’impianto di Fuorigrotta.

Una festa popolare per rendere omaggio a Maradona , scavare nell’archivio della memoria personale e collettiva , esaltare le giocate e la profonda umanità del più grande di tutti i tempi nelle sue altezze e nelle sue miserie. Maradona è un’icona del nostro tempo che ha superato il recinto di gioco per diventare grido di libertà per un popolo sconfitto come quello argentino e napoletano, gesto di rivolta come la mano de Dios, sublimazione estetica come nella rete più bella del mondo.

Maradona che in campo dribbla i peggiori avversari ma che talvolta nella vita è stato brutalmente falciato dalla sua stessa grandezza come Caravaggio o Freddy Mercury. Miseria a Nobilità, Angeli e Demoni hanno attraverso una vita che non doveva finire così. Maradona è stato lasciato morire. Le indagini sono ancora in corso ma appare evidente che Maradona non abbia ricevuto nel tragico epilogo della sua vita le cure adeguate alla gravità delle sue condizioni di salute. Nulla ci restituirà Maradona, ma credo che sia indispensabile fare chiarezza sull’accaduto ed individuare le responsabilità di medici, assistenti, familiari.

Purtroppo questo anelito di verità e giustizia è soffocato dalle diatribe economiche. L’eredità di Maradona è un tesoro. Giusto che gli eredi e/o aspiranti tali facciano valere le loro ragioni ma mi piacerebbe fossero altrettanto concentrati sulla lotta per la verità e giustizia riguardo alla tragica fine del loro congiunto (leggi di più)

