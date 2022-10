Lo storage non è mai abbastanza, dunque è naturale avere bisogno di supporti esterni per conservare bene i propri documenti ed i propri ricordi più cari. La guida alle 5 migliori chiavette USB si propone di aiutarvi ad identificare il prodotto che meglio sposa le vostre esigenze, sia in termini di spazio disponibile che di prezzo.

Lexar Chiavetta USB 32 GB

In questo caso parliamo di un articolo molto economico, ma performante: USB 3.0, velocità di lettura fino a 100MB/s, realizzata in metallo durevole, adatta a PC, auto e TV. Il design, elegante e resistente, consente al dispositivo di lasciarsi preferire per ogni occasione. Il prezzo è di 8,99 euro.

Rpanle 64 GB Chiavetta USB 3.0

Anche questo è un ottimo prodotto: spazio da 64GB, USB 3.0 con velocità di lettura e scrittura fino a 90 e 30MB/s rispettivamente. Retro-compatibile con USB 2.0 e trasferimento dati più rapido. Il ruota clip di metallo compie una rotazione di 360° intorno al corpo, realizzato in plastica ABS con finitura in gomma (non perderete mai il cappuccio). In dotazione c’è un adattatore da USB-C a USB per collegare unità flash, tastiere o altre periferiche. Il prezzo è di 10,99 euro.

Chiavetta USB 128 GB

Molto bella e pratica con 128GB di storage interno, adatta per laptop, PC, auto e smart TV. La penna è compatibile con porte USB 2.0 e 1.1 per salvare film, foto, video, musica, programmi, giochi, applicazioni e tanto altro ancora. Il design è davvero particolare, tanto da farla sembrare un comodo portachiavi. Il prezzo è di 11,99 euro.

ZICIRY Chiavetta USB 512GB

Se vi serve molto spazio di archiviazione probabilmente fareste bene ad optare per questo prodotto (128GB di storage non sono pochi), tra le 5 migliori chiavette USB disponibili al momento. La pen drive ha il supporto USB 3.0, è impermeabile, si presenta leggera ed elegante, potrete portarla ovunque volete senza minimamente avvertirne l’ingombro. Il prezzo è di 19,99 euro.

128 GB Chiavetta USB

Un altro utile accessorio è questo: parliamo di una memoria flash 4 in 1, con supporto USB 3.0, in grado di interfacciarsi con iOS, Android, PC e tablet. La velocità di scrittura è di 40MB/s e di lettura da 80MB/s. Lo spazio è di 128GB, da utilizzare soprattutto in viaggio o per lavoro. Sono tanti i formati supportati direttamente: avi, m4v, mp4, mov, flac, mkv, ape, aac, aif, mp3, wav e m4a. Il prezzo è di 33,39 euro.