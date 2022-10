Al Festival di Sanremo 2023 mancano “solo” 100 giorni, tante sono le giornate a disposizione del direttore artistico per decidere non solo il cast della kermesse ma anche ogni altro dettaglio. Sono 100 i giorni che restano prima della prima serata del Festival della Canzone Italiana, al via il 7 febbraio 2023 dal tradizionale Teatro Ariston per essere trasmesso in diretta su Rai1.

Alcuni dettagli sono già stati definiti, ad altri invece mancano ancora diverse settimane. Il cast dei Campioni, ad esempio, verrà svelato solo a dicembre ma intanto Amadeus e i suoi hanno ridotto la rosa dei cantanti all’interno della quale si nascondono i tre vincitori di Sanremo Giovani.

Sono 43 coloro che sosterranno l’audizione del vivo a Roma nei prossimi giorni, pronti a giocarsi la finale di Sanremo Giovani in diretta su Rai1 a dicembre da Sanremo. I 100 giorni verso il Festival vengono festeggiati attraverso una videochiamata di Gianni Morandi ad Amadeus… giusto per mettergli un po’ d’ansia.

Gianni Morandi, infatti, sarà uno dei personaggi che il direttore artistico avrà al suo fianco sul palco. Morandi lo affiancherà in una delle serate della kermesse canora, reduce l’ottimo posizionamento dello scorso anno, quando arrivò addirittura sul podio. In un’altra serata sarà con il direttore artistico l’influencer ed imprenditrice digitale Chiara Ferragni, nota per essere anche la moglie del rapper Fedez.

Per Amadeus la strada verso il Festival di Sanremo 2023. Sono ancora tantissimi i dettagli da mettere a punto e le questioni da organizzare ma mancano anche tantissime canzoni da ascoltare. E mentre il circuito dei Giovani si avvia verso l’ultima selezione, c’è massimo riserbo sui Campioni che verranno invitati a prendere parte al Festival anche se le indiscrezioni non mancano di certo.