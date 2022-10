Ad Amici un nuovo appuntamento speciale con il pomeridiano, su Canale 5. Domenica 30 ottobre una puntata che vedrà alcuni graditi ritorni nel talent show di Maria De Filippi, a partire dal coreografo ed ex docente della scuola, Garrison Rochelle, tra le personalità più amate di tutte le edizioni.

Ma non solo: ci sarà anche la cantante e autrice Giordana Angi, ex concorrente del programma e oggi parte integrante dell’etichetta discografica interna, 21Co. Giordana si è classificata al secondo posto, alle spalle del collega Alberto Urso, vincitore dell’edizione.

L’appuntamento con Amici di Maria De Filippi è sempre alle ore 14.00 con i 20 allievi del programma che proveranno a mantenere la maglia e il banco da titolari affrontando numerose sfide, sia nel canto che nel ballo, giudicate da alcuni ospiti d’eccezione, professionisti delle due discipline.

Gli ospiti di Amici il 30 ottobre

Ad Amici torna Garrison Rochelle, per giudicare una gara di ballo. Sul fronte della danza, in studio sarà l’unico ospite ma diversi invece saranno gli esponenti del canto, tra artisti ed addetti ai lavori che giudicheranno le esibizioni dei concorrenti.

Nello speciale di Amici vedremo Giordana Angi, in studio per presentare il nuovo album Questa Fragile Bellezza sulle note di un medley di brani contenuti al suo interno. Dal canto, vedremo anche Tommaso Paradiso, nel talent show per stilare la classifica delle cover ed assegnare voti ai concorrenti del programma.

Le sfide di canto saranno invece affidate al giudizio del musicista e produttore Carlo Di Francesco, ex docente di Amici, e del direttore artistico di Epic/Sony Music Federico Sacchi.

