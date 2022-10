La transizione ecologica è un percorso fondamentale per superare le attuali crisi economica e ambientale. Lo pensa l’83% delle imprese italiane secondo un’indagine condotta dalla Fondazione per lo sviluppo sostenibile e da EY in vista degli Stati generali della Green economy in programma a Rimini l’8 e il 9 novembre. “Le imprese italiane e la transizione ecologica”, questo il titolo della ricerca, è stata effettuata su un campione di 1000 aziende italiane a settembre 2022.

Ma cosa si intende per transizione ecologica?

La transizione ecologica è l’avvio di un cambiamento di prospettiva culturale, sociale ed economico, che porti alla formazione di un nuovo sistema globale che rispetti i criteri di sostenibilità ambientale nel rispetto del Pianeta e degli ecosistemi.

Il nostro Paese dovrebbe farsi promotore della transizione ecologica per l 76% delle aziende intervistate. Questo metterebbe l’Italia in prima linea tra le economie mondiali. Un’azienda su due ritiene che principale ostacolo da superare in questo senso è la burocrazia. La metà delle imprese ha dichiarato di aver già adottato misure per usare acqua ed energia in modo più efficiente, il 49% si adopera per ridurre e riciclare i rifiuti, mentre il 34% si impegna ad utilizzare fonti energetiche rinnovabili.

Un terzo delle imprese ritiene che la transizione ecologica possa comportare una riduzione dei costi operativi.

Tre aziende su 4 si dicono preoccupate per l’aumento degli eventi atmosferici estremi, ma ciononostante solo una su 5 ha attuato misure per ridurre le emissioni di gas serra.



L’attuazione di misure per la transizione, secondo il 51% degli imprenditori, contribuiranno a migliorare la posizione dell’azienda, mentre per il 60% spingeranno investimenti per l’innovazione.

Solo il 35% delle imprese crede di avere un buon livello di conoscenza sulla transizione ecologica.

