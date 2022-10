Esiste davvero un finale perfetto per una serie tv? Dopo tutti questi anni siamo ancora dubbiosi sulla risposta a questa domanda perché c’è sempre qualcuno, anche una minima parte dei fan, che avrà sempre qualcosa da ridire sugli ultimi minuti della sua serie preferita, ci sarà sempre qualcuno che rimarrà scontento per un motivo o per un altro, e allora cosa succederà quando Manifest 4 si paleserà su Netflix raccontando gli ultimi minuti di Ben Stone e i suoi?

Secondo quanto riferisce lo stesso Josh Dallas, il suo personaggio si troverà in forte contrasto con la vita stessa per via di quello che è successo alla moglie:

“Lo vedremo mettere in discussione tutto proprio all’inizio della quarta stagione. Non solo mette in discussione le Chiamate, ma Dio e l’universo e la sua stessa bontà. Sarà impegnato in un viaggio dove, si spera, possa uscire dall’altra parte e alla fine vedere e capire il proprio ruolo da svolgere in questa storia”.

Mentre Ben è alle prese con una crisi esistenziale, sua sorella Michaela guiderà gli sforzi per mantenere a galla la scialuppa di salvataggio in modo che possano in qualche modo salvare il mondo seppur conosce bene il dolore che il fratello sta attraversando. La stessa Melissa Roxburgh spiega: “Sta lottando con questo equilibrio tra ‘Ho bisogno di aiuto’ e ‘Come posso essere lì per lui?’ C’è tensione, c’è determinazione, e ci sono tutte le emozioni attorno a come sarebbe nella vita reale”.

Manifest 4 sarà divisa in due parti da 10 episodi, con la parte 1 in anteprima venerdì 4 novembre su Netflix, e lo stesso Dallas descrive questa stagione finale come un viaggio emozionante in cui tutti avranno il finale perfetto: “Scopriremo la risposta definitiva su cosa è successo a questi passeggeri sul volo 828”.