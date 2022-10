Durante questa edizione di Ballando con le Stelle sta davvero succedendo di tutto e anche nella puntata di oggi, 29 ottobre, è scoppiato il caso che questa volta riguarda molto da vicino Selvaggia Lucarelli. A finire sotto la lente è Lorenzo Biagiarelli, lo chef compagno di Selvaggia Lucarelli, che ha tirato fuori il fatto di subire insulti quotidiani sui social ma non per il suo operato nel programma ma per via del suo legame con la giurata della trasmissione.

Chi ha seguito l’iter di questa edizione di Ballando sa bene quante siano stato le polemiche all’annuncio dell’arrivo dello chef nelle file dei ballerini vip ma le cose non sono migliorate nel corso delle settimane. Nonostante il food blogger stia comunque dando tutto in questo percorso, il rapporto con il pubblico a casa non è migliorato e nella puntata di oggi ha avuto modo di sfogarsi:

“Sono passato dall’essere il compagno dì… all’essere associato ad Anastasia. Sicuramente io ho sbagliato a dire alcune cose ed esprimermi su questo concetto, ma dopo la puntata ho ricevuto una valanga di insulti. Io sui social ci lavoro, dunque purtroppo leggo tutto. Mi dispiace perché dico sempre quel che penso. Non voglio sempre essere associato a qualcuno. Voglio dimostrare che valgo qualcosa anche da solo”.

Dal canto suo la mastra ha deciso di intervenire a spada tratta per difendere il suo vip assicurando tutti che nessuno la maltratta e sicuramente non lo fa di certo Lorenzo: “Casomai sono io che maltratto lui in sala prove”, questo basterà per placare gli attacchi ai danni di Lorenzo Biagiarelli? In molti sono convinti che tutto sia legato proprio al suo rapporto con Selvaggia Lucarelli e questo non lo metterà al sicuro da attacchi e offese.