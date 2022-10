Continuano ad esserci sconti piuttosto interessanti per quanto riguarda l’iPhone 13, l’ultimo top di gamma ideato da Apple che si appresta ad essere sostituito dall‘iPhone 14. Proprio l’arrivo imminente della nuova famiglia di flagship targata Apple può garantire qualche risparmio in più nell’acquisto dell’iPhone 13. Quest’oggi infatti abbiamo notato uno sconto molto interessante su Amazon per quanto riguarda l’iPhone 13 da 128GB di memoria interna di colore bianco.

Tutti i dettagli sull’offerta Amazon di fine ottobre lanciata per i potenziali acquirenti di un iPhone 13

Nuovo calo importante del prezzo, dunque, dopo quello riportato nei giorni scorsi. Nel dettaglio è stato applicato uno sconto del 15% sul prezzo consigliato in precedenza, quello da listino, di 939 euro e quindi si è arrivati, attualmente, ad un costo finale di 807 euro. Un bel po’ di risparmio c’è, non vi aspettate sconti da capogiro o svalutazioni importanti, ma qualche offerta può esserci e spingervi verso l’acquisto di questo iPhone 13. Amazon è sempre super affidabile, ora la disponibilità è immediata e nel giro di pochi giorni questo top di gamma arriverà direttamente a casa vostra senza costi aggiuntivi relativi alla spedizione.

Offerta Apple iPhone 13 (128 GB) - Galassia Display Super Retina XDR da 6,1"

Parliamo poi dell’Amazon’s choice di giornata, quindi lo stesso sito di e-commerce consiglia fortemente tale acquisto. Altro aspetto positivo è poter acquistare questo iPhone 13 a rate grazie a Cofidis, la spesa totale sarà dilazionata nel tempo, permettendo a molti di poter avere tra le mani questo top di gamma. A questo punto vediamo quali sono le caratteristiche più interessanti di questo iPhone 13. Partiamo dal display Super Retina XDR da 6,1 pollici realizzato con il Ceramic Shield, il vetro più resistente presente in circolazione.

Molto intrigante è il reparto fotografico grazie alla presenza di un evoluto sistema a doppia fotocamera da 12MP (grandangolo e ultra-grandangolo) con Stili fotografici, Smart HDR 4, modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision e di una fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP con modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision. Inoltre si può contare sulla modalità cinema con profondità di campo smart e spostamento automatico della messa a fuoco nei video. Sta ora a voi decidere se puntare o meno su tale offerta proposta da Amazon.

