House of the Dragon 2 dovrà aspettare un bel po’ prima di debuttare in tv. Infatti, secondo i vertici HBO, la seconda stagione non uscirà prima del 2023.

Casey Bloys, chief content officer di HBO e HBO Max, ha affermato che la popolare serie prequel de Il Trono di Spade probabilmente tornerà per la seconda stagione “nel corso del 2024”, così ha dichiarato in un’intervista con Vulture. Il motivo risiede nei lunghi tempi di produzione. “Stiamo appena iniziando a mettere insieme tutti i piani che abbiamo. E proprio come l’ultima volta, ci sono così tante incognite. Non voglio essere riservato, quindi non voglio dire che sarà pronto per questa data, per poi doverlo spostare.”

Su un punto, però, Bloys sembra abbastanza fermo: “Non aspettate House of the Dragon 2 nel 2023”.

La prima stagione della serie fantasy HBO si è conclusa domenica scorsa con un episodio che ha cambiato tutto, anticipando l’attesa Danza dei Draghi. Tra gli eventi chiave del finale: Rhaenyra ha dato alla luce una figlia nata morta; poi è stata incoronata regina; e infine ha scoperto che il suo secondo figlio Lucerys, era stato ucciso da Aemond Targaryen e dal suo drago.

In seguito, il co-showrunner Ryan Condal ha detto che la serie tv non avrebbe più fatto salti temporali nella storia di Westeros, né ci sarebbero stati nuovi recasting per i personaggi principali. “Per ricompensare il nostro meraviglioso pubblico che ci ha attraverso tutti i salti temporali e accolto i nuovi attori: abbiamo finito di farli”, ha detto il produttore esecutivo. “Raccontiamo la storia in tempo reale da qui in avanti.”

Cosa dobbiamo aspettarci dalla seconda stagione? In una recente intervista, Condal ha anticipato che vedremo “più guerre” ma anche “spensieratezza”, dopo i tragici eventi che hanno caratterizzato la prima stagione. Prima di arrivare a ciò, Condal promette che verrà esplorata a fondo “la complessità di questi personaggi”.

