Durante il primo semestre del 2023, Google dovrebbe lanciare sul mercato il nuovo Google Pixel 7a, uno smartphone di fascia media che si preannuncia piuttosto significativo rispetto a tutti i Pixel della serie A precedenti, con fotocamere aggiornate, ricarica wireless e tanto altro ancora. Malgrado il device sarà un mid-range, sfoggerà comunque diverse caratteristiche che sono tipiche di un telefono di fascia alta. Andiamo a vedere insieme quali sono gli ultimi rumors in merito.

Così dopo il lancio all’inizio di questo mese dei Pixel 7 e Pixel 7 Pro e grazie a una conversazione pubblica in codice Android, il colosso di Mountain View avrebbe messo in lavorazione il Google Pixel 7a, cui nome in codice è “Lynx”. Tuttavia, tutto ciò che è trapelato fino ad oggi sul nuovo dispositivo di Google indica qualcosa di molto più premium rispetto a quello che normalmente ci saremmo aspettati. Secondo un recente leak giunto dalla Cina e che ha visto la firma dell’insider ‘Digital Chat Station’, il nuovo Google Pixel 7a avrà sotto la scocca un processore Google Tensor G2, già adottato sulle due ammiraglia. Altre novità riguardano i materiali della scocca, che passeranno dalla plastica alla ceramica e la ricarica wireless a 5 W (piuttosto bassa).

Tuttavia, il pezzo forte del nuovo Google Pixel 7a riguarda l’aggiornamento dei sensori della fotocamera. Per iniziare, è stato precedentemente segnalato che il nuovo dispositivo Lynx sarebbe stato affiancato al sensore Samsung GN1 da 50MP che ha debuttato nella serie Pixel 6. Questo è abbinato ad due sensori posteriori aggiuntivi, un Sony IMX787 (sensore da 1/1,3 pollici, 64MP) per il teleobiettivo e un Sony IMX712 (dimensione sconosciuta, sensore da 13MP) per ultrawide. Quest’ultimo sensore della fotocamera è incluso anche nella parte anteriore per i selfie. Inoltre, il sensore teleobiettivo andrebbe perfino a superare il sensore Samsung GM5 (1/2,55″, 48MP) nel Pixel 7 Pro, almeno per quanto riguarda la carta. Per adesso, non ci resta che aspettare il prossimo anno per l’appuntamento con il nuovo Google Pixel 7a.

