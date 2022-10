Anche Ema Stokholma infortunata, un altro incidente dopo quello di Gabriel Garko che, secondo i quotidiani, potrebbe mettere a rischio la sua partecipazione alla puntata di Ballando Con Le Stelle di sabato 29 ottobre.

Ema Stokholma infortunata: cos’è successo

La notizia arriva dalla diretta interessa. La speaker radiofonica, tra i concorrenti più apprezzati del format Rai condotto da Milly Carlucci, ha raccontato tutti ai suoi fan nelle storie Instagram.

Recentemente Ema Stokholma lamentava un dolore per il quale si è sottoposta ad approfondimenti. La speaker ha mostrato il referto sui social:

“Pensavo, che strano che non mi passa sto dolore… frattura composta della nona costola“.

L’incidente, scrive Davide Maggio, è avvenuto durante le prove per la quarta puntata di Ballando Con Le Stelle, e la possibilità di partecipare alla nuova puntata che andrà in onda questa sera è sempre più lontana. Ema Stokholma è affiancata dal ballerino Angelo Madonia.

Gli infortuni a Ballando Con Le Stelle

Solamente nella giornata di giovedì 27 ottobre Milly Carlucci ha annunciato che Gabriel Garko si è infortunato a una mano e per questo avrebbe rischiato di non partecipare alla puntata di sabato 29, ma nelle ultime ore è emerso che l’attore si esibirà in un numero preparato appositamente dalla partner di ballo Giada Lini per far sì che Garko non provi alcuna fatica.

Dalla seconda puntata la concorrente e giornalista Luisella Costamagna è costretta a portare un tutore. Ancora, è in dubbio la partecipazione della cantante Iva Zanicchi.

Il motivo è legato a problemi familiari, non allo scontro con Selvaggia Lucarelli durante la prima puntata della nuova stagione. Iva Zanicchi e Selvaggia Lucarelli, infatti, si erano chiarite e la giornalista ci aveva messo una pietra sopra.

Per il momento non è dato sapere se Ema Stokholma potrà partecipare alla puntata di questa sera. Sul suo profilo Instagram non ci sono aggiornamenti.

