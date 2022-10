Occorrono evidentemente dei chiarimenti per quanto concerne la disponibilità di biglietti per Roma-Lazio, in vista di un appuntamento tanto atteso il prossimo 6 novembre in ottica derby. Tra qualche alto e basso a momenti alterni, le due squadre stanno provando a disputare un campionato di vertice e, come si può facilmente immaginare, una partita del genere presenterà una cornice di pubblico particolarmente significativa secondo quanto raccolto fino a questo momento per le due tifoserie.

Cosa sappiamo sulla disponibilità di biglietti per Roma-Lazio verso il 6 novembre in vista del derby

Dunque, occorre fare il punto della situazione per quanto concerne la disponibilità di biglietti per Roma-Lazio, in merito al match del 6 novembre in vista del derby. A poche ore dalla sfida tra Atalanta e Napoli, di cui vi abbiamo già parlato. Allo stato attuale, dando uno sguardo ai vari circuiti tramite i quali sarebbe in teoria possibile portare a termine l’acquisto di un ticket senza andare incontro a problematiche di sicurezza, risulta praticamente impossibile trovare ulteriori tagliandi disponibili.

Questo vuol dire che la disponibilità di biglietti per Roma-Lazio sia pura utopia già da questo weekend, ad oltre una settimana di distanza dall’appuntamento in questione. Il discorso va ritenuto valido anche per la Curva Nord, riservata in questo frangente ai sostenitori ospiti. Tradotto, questo vuol dire che siano finiti sold out anche i 16.500 biglietti messi a disposizione dei tifosi biancocelesti.

Del resto, il dato era facilmente prevedibile, alla luce della striscia di risultati positivi che abbiamo avuto modo di registrare anche con la squadra di Sarri nel corso delle ultime settimane. Il tutto, in assenza di aggiornamenti sul caso Immobile. Staremo a vedere se ci saranno ulteriori riscontri in merito, ma ad oggi appare altamente improbabile che si possa andare incontro ad una disponibilità di biglietti per Roma-Lazio extra, alla luce delle considerazioni fatte per i sostenitori delle due squadre.

