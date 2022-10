Ricordi sbiaditi e la serenità ormai persa.

Nel testo di Ti Va Di Stare Bene di Ultimo un interrogativo che ha il sapore di una richiesta d’aiuto attraverso il ricordo di momenti bellissimi, che riportano alla memoria dell’artista i bei tempi in cui davvero stava bene. E stava bene in coppia, una coppia ormai spenta, se non completamente persa.

Si rivolge allora all’altra persona e chiede: ti va di stare bene?

Del bisogno di tornare alla serenità del passato ne ha fatto un singolo, il secondo tassello che porterà al nuovo album di inediti, dopo Vieni Nel Cuore. E anche la copertina ne riprende lo stile: al centro una fan al concerto di Ultimo, con un cartello tra le mani che riporta il titolo del nuovo pezzo.

In effetti loro sì, che stanno bene davvero sotto il suo palco. Due ore di magia pura nel corso delle quali lasciare tutto il mondo fuori, certi di avere tutto ciò di cui si ha bisogno in quel momento. La stessa sensazione di benessere, seppur in contesto diverso, che Niccolò vorrebbe ritrovare, quella che canta in Ti Va Di Stare Bene mentre ricorda che “l’amore è un’arma”, in grado di ferire ma anche di salvare.

“Se sto in piedi lo decidi te” canta Ultimo, a sottolineare il legame a doppio filo che lo tiene unito al destinatario/alla destinataria del suo testo. È l’importanza salvifica di una conoscenza profonda, quel non dover spiegare niente perché si sa già tutto, in un: “Tu sai cosa a me mi calma”. Ma il ricordo della serenità ormai perduta sembra quasi svanire tanto che Niccolò non ricorda più che effetto fa la vita quando dentro c’è anche lei.

Ma c’è anche la paura nel testo di Ti Va Di Stare Bene di Ultimo. La paura di uscire dalla propria comfort zone, la paura di cambiare, di buttarsi nelle novità senza paracadute, una paura insuperabile al punto da costringerlo ad essere disposto a perdere tutto pur di non fare quel passo diverso dal solito.

E allora chiede: “Dimmi cosa pensi delle cose che ami e perdi solo per restare fermi“. [Penso che la paura di restare fermi, Niccolò, va superata: si chiama crescita].

Poi c’è tutto il suo tormento interiore nel guardarsi allo specchio e osservare se stesso come se fosse uno spettatore davanti ad una tv piena di canali diversi, e su ogni canale c’è un programma diverso, che gli spegne il sorriso. Quasi un volersi scusare del suo “casino” interiore, prima di precipitarsi sotto casa per chiedere una seconda – o l’ennesima – occasione per stare bene.

Testo Ti Va Di Stare Bene di Ultimo

E certo che la vita è strana

cammino e ti ritrovo qui

sei sempre tu ma sei cambiata

il tempo vedi fa così

E certo che l’amore è un’arma

lo percepisco dentro te

tu sai cosa a me mi calma

e se sto in piedi lo decidi te

Ti va di stare bene

Che non ricordo più

che effetto fa la vita

se dentro ci sei tu

Ti va di stare bene

Che non ricordo più

che effetto mi fa il cielo

se a fianco ci sei tu



Ti va di stare bene?



Certo che la vita è strana

arriva quando arrivi tu

e certo che qualcosa cambia

se vivi e non sorridi più

e certo che perdo la calma

lo specchio sembra una TV

mi osservo e sento che mi manca

il mondo che avevamo e non c’è più

Ti va di stare bene?

Che non ricordo più

che effetto fa la vita

se dentro ci sei tu

Ti va di stare bene

Che non ricordo più

che effetto mi fa il cielo

se a fianco ci sei tu

se a fianco ci sei tu

se a fianco ci sei tu

E dimmi cosa pensi

delle cose che ami e perdi

solo per restare fermi

sono sotto, che fai scendi?

E dimmi cosa perdi

voglio amarti, cosa pensi

sono sotto, amore, scendi

mi chiedevo se ti va



Ti va di stare bene

Che non ricordo più

che effetto fa la vita

se dentro ci sei tu

Ti va di stare bene

Che non ricordo più

che effetto mi fa il cielo

se a fianco ci sei tu

Ti va di stare bene?



