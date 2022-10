Ci sono tantissimi tifosi che si chiedono quando escono i biglietti di Atalanta-Napoli per il settore ospiti. Già, perché i rapporti non idilliaci tra le due tifoserie, pur non essendoci precedenti così gravi, rende la situazione abbastanza articolata. Vediamo come stanno le cose in vista della sfida in programma sabato 5 novembre a Bergamo, in attesa che arrivino comunicazioni ufficiali e definitive da parte delle autorità per il club nerazzurro. Solo a quel punto, infatti, potrà scattare la vendita dei ticket anche per chi arriva dalla Campania.

Riscontri su quando escono i biglietti di Atalanta-Napoli per il settore ospiti e relative limitazioni

Situazione per certi versi simile a quella che abbiamo esaminato nei giorni scorsi, con altro articolo, a proposito della sfida in programma sabato prossimo tra Napoli e Sassuolo. In quel caso, però, il fatto stesso che il match fosse in programma allo Stadio Maradona ha reso tutto sommato di facile lettura la situazione. La buona notizia, in ogni caso, è che non ci saranno limiti particolari per i sostenitori della squadra di Spalletti, al di là di un paio di paletti valutare con grande attenzione.

Al momento, non abbiamo certezze assolute su quando escono i biglietti di Atalanta-Napoli per il settore ospiti. Il club nerazzurro ha annunciato prezzi e date di vendita per i settori destinati ai tifosi locali, mentre per quelli partenopei occorre attendere ancora qualche giorno. La mia previsione, stando a quanto avvenuto di recente anche con altri club, è che la situazione si sbloccherà tra sabato e lunedì mattina al massimo. Di sicuro, i residenti in Campania potranno acquistare tagliandi solo nel settore destinato ai tifosi del Napoli.

Complice l’andamento della squadra di Spalletti, il sold out è più che probabile. Staremo a vedere come andranno le cose e quando escono i biglietti di Atalanta-Napoli per il settore ospiti.