Siamo al cospetto di problemi mail Aruba oggi 27 ottobre. Nel primo pomeriggio di questo giovedì, ci ritroviamo a commentare alcune anomalie, purtroppo, non certo trascurabili per chi si affida al servizio di posta del provider, nella stragrande maggioranza dei casi, per lavoro.

In che modo non funziona il servizio e dunque ci sono problemi mail Aruba in questa giornata? Non è in corso un vero e proprio blocco per tutti all’accesso della posta elettronica. Semmai, ci sono delle difficoltà di caricamento dei messaggi per un certo numero di clienti. Questi ultimi non riescono ad eseguire operazioni semplici e molto comuni, come la consultazione di un messaggio o l’invio di uno nuovo a qualsiasi destinatario.

Il sito Downdetector viene in nostro aiuto per capire la quantità dei problemi mail Aruba odierni. Almeno al momento di questa pubblicazione, ecco che il servizio di alert ci riporta più di 200 segnalazioni di utenti che non riescono a fruire della loro casella di posta elettronica. Le prime anomalie sarebbero comparse subito dopo le 14:30 ma si stanno ulteriormente moltiplicando.

In mancanza di feedback ufficiali, possiamo solo immaginare che siano in corso i giusti interventi tecnici per superare i problemi mail Aruba attuali. In attesa di una soluzione generale e dunque del ritorno alla piena normalità, si potrebbe tentare la carta del contatto dell’assistenza per ottenere adeguato supporto. Il customer care Aruba risponde ai numeri +39 0575 0505 e +39 02 500 41 305. Entrambi sono attivi tutti i giorni della settimana, compresi i festive e pure 24 ore su 24.

Aggiornamento 15:45 – Le difficoltà di accesso alla mail Aruba continuano nel pomeriggio. Mancano ancora all’appello feedback ufficiali sul perché dei problemi di accesso alla propria casella di posta elettronica. I contatti di assistenza restano sempre attivi per gli utenti che ne faranno richiesta.

