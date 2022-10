Il nuovo mese inizierà solo la prossima settimana, ma oggi 27 ottobre possiamo già analizzare più da vicino alcuni indizi relativi all’aggiornamento di novembre concepito per il Samsung Galaxy. Già, perché se da un lato non abbiamo ancora avuto la possibilità di toccarlo con mano in Italia, al contempo ci sono degli sviluppi rispetto a quanto vi abbiamo riportato nei giorni scorsi sul cosiddetto Samsung Galaxy Z Fold 4. Vediamo come stanno evolvendo le cose e da quali assunti si possa partire, secondo le indicazioni odierne per il pubblico.

Subito riscontri per l’aggiornamento di novembre sui Samsung Galaxy oggi: cosa possiamo aspettarci

Di sicuro, gli indizi e le tracce per l’aggiornamento di novembre sui Samsung Galaxy, trapelati oggi, ci dicono che il produttore coreano questa volta abbia bruciato le tappe. Al netto del fatto che nessun device, disponibile sul mercato in Europa, ad oggi abbia ricevuto notifiche in merito. Secondo le indicazioni di SamMobile, più in particolare, l’aggiornamento di sicurezza di novembre 2022 risulta già attivo per lo stesso Samsung Galaxy Z Fold 4, ma è limitato a quelle unità che hanno avuto modo di installare la seconda beta di One UI 5.0. Non a caso, il secondo upgrade beta di One UI 5.0 è stato rilasciato per il Galaxy Z Fold 4 ha visto la luce proprio in queste ore in India.

Al momento della pubblicazione del nostro articolo, il produttore asiatico non ha rivelato quali vulnerabilità di sicurezza ha corretto con l’aggiornamento di sicurezza di novembre 2022. Insomma, non abbiamo ancora un bollettino ufficiale da studiare più da vicino, ma è chiaro che determinati modelli potrebbero ricevere anche nuove funzioni con la patch. Tutti si aspettano che l’azienda pubblichi la sua documentazione sulla sicurezza entro le prossime due settimane.

Cosa vi aspettate dall’aggiornamento di novembre per i Samsung Galaxy? Fateci sapere qui di seguito.