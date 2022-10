Buone notizie per chi ha intenzione di acquistare un braccialetto fitness di ultima generazione, visto come su Amazon sia possibile acquistare lo Xiaomi Mi Band 7 ad un prezzo nettamente più vantaggioso rispetto a qualche tempo fa. Se quindi volete tra le mani un fitness tracker di qualità, ma ad un prezzo molto più conveniente, non potete lasciarvi scappare l’occasione di questa nuova offerta proposta quest’oggi da Amazon per lo Xiaomi Mi Band 7.

Finisce sotto i 50 euro per Xiaomi Mi Band 7 in offerta su Amazon: prezzo aggiornato a fine ottobre

Ulteriore step, dunque, dopo quello dei giorni scorsi. Andando più nello specifico il costo finale del fitness tracker dell’azienda cinese risulta essere di 49,99 euro ed è il risultato di uno sconto del 17% applicato sul prezzo precedente, quello da listino, di 59,99 euro. Finalmente si ha modo di poter risparmiare dieci euro sull’acquisto dello Xiaomi Mi Band 7 e considerando come si stia parlando di cifre piuttosto basse, lo sconto diventa davvero importante. C’è disponibilità immediata su Amazon per l’acquisto di tale device e nel giro di qualche giorno arriverà nelle vostre case senza costi aggiuntivi relativi alla spedizione.

Lo stesso sito di e-commerce consiglia fortemente tale acquisto, proponendolo come scelta di Amazon. Vediamo a questo punto quali sono gli elementi di spicco di questo fitness tracker di ultima generazione realizzato da Xiaomi. Rispetto al modello precedente si può notare immediatamente una differenza per quanto riguarda il display, infatti parliamo di uno schermo AMOLED da 1,62 pollici con un’area di visualizzazione del 25% più ampia. Sarà in questo modo ancora più facile la visualizzazione delle notifiche e delle varie attività. Con questo Xiaomi Mi Band 7 si potranno anche scegliere ben oltre 100 quadranti dinamici e con nuovi stili.

L’elemento di spicco è dato però dall’attenzione verso la componente salute. Questo fitness tracker permette di analizzare il massimo consumo di ossigeno oltre che monitorare continuamente il livello di ossigeno nel sangue. Non mancano poi le caratteristiche basilari per un braccialetto fitness come il monitoraggio costante della frequenza cardiaca, il conteggio delle calorie bruciate durante il giorno e dei passi effettuati, ma anche il monitoraggio del sonno e del ciclo femminile. Infine supporta oltre 110 attività sportive.