Oggi il colosso di Suel ha annunciato i profitti ottenuti nel corso del Q3 2022 ed ha nominato Lee Jae-yong presidente esecutivo. Durante l’annuncio degli utili, la società ha rivelato che la sua divisione smartphone ha ottenuto buoni risultati in termini di business. Come riportato da ‘SamMobile‘, nonostante il crollo del mercato degli smartphone che continua ad imperversare, i telefoni di fascia alta dell’azienda, inclusi i Samsung Galaxy S22, Z Flip 4 e Z Fold 4, hanno avuto buone prestazioni di vendita.

In effetti, la società asiatica ha dichiarato che la serie dei Samsung Galaxy S22 ha generato entrate significativamente maggiori rispetto alla serie dei Samsung Galaxy S21 nel 2021. Tuttavia, ciò non significa necessariamente che la società abbia venduto sostanzialmente più unità del Samsung Galaxy S22 rispetto al Galaxy S21. Potrebbe voler dire che le persone hanno acquistato versioni di fascia più alta, inclusi i Samsung Galaxy S22+ e S22 Ultra. L’inclusione del processore Snapdragon 8 Gen. 1 in più mercati ha potuto far maturare un impatto positivo sulle vendite del Samsung Galaxy S22. Ad esempio, il colosso di Seul di solito lancia le versioni Exynos dei suoi telefoni di punta in India e Corea del Sud, ma, quest’anno, l’OEM ha lanciato la variante Snapdragon del Samsung Galaxy S22 in quei Paesi, portando vendite migliori.

L’azienda sudcoreana ha anche migliorato la sua politica di aggiornamento del software quest’anno. Con il lancio della serie dei Samsung Galaxy S22, la società asiatica ha annunciato che avrebbe offerto fino a quattro importanti aggiornamenti del sistema operativo Android a tutti i suoi telefoni di fascia alta e ad alcuni dispositivi di fascia media. Tutti questi fattori potrebbero aver contribuito a migliorare le entrate della serie dei Samsung Galaxy S22.

Continua a leggere su optimagazine.com