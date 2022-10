Ci risiamo ancora una volta in questa ultima parte di ottobre: non funziona Instagram al tentativo di accesso al social per un numero davvero importante di utenti. Continua dunque in malo modo una settimana particolarmente dura per tutto il gruppo Meta: solo martedì scorso è stato il momento di un grosso down WhatsApp durato più di due ore. In questo pomeriggio di giovedì, invece, è il social network per immagini a non funzionare per la stragrande maggioranza degli iscritti.

Il sito Downdetector segnala più di un migliaio di testimonianze di persone per le quali non funziona Instagram alle 16 circa di quest’oggi. Le prime difficoltà si sono palesate subito dopo le ore 15, sempre odierne. I problemi attuali si manifestano nel seguente modo: a non pochi è completamente inibito l’accesso al loro profilo, molti altri lamentano solo (si fa per dire) il mancato caricamento dei feed. La situazione è in continuo divenire ed è davvero impossibile dare per scontato che ci sia un rapido ritorno alla normalità in brevissimo tempo.

C’è senz’altro un aspetto da chiarire in presenza del nuovo down odierno: visto che non funziona Instagram, la situazione è critica sia nel caso di utenti che utilizzano l’app social da iPhone che per i colleghi in possesso di un dispositivo Android. Le difficoltà non sono dunque imputabili ad aggiornamenti di varia natura, semmai ad un sicuro blocco dei server a monte. Proprio per questo motivo, la risoluzione di tutti i problemi potrebbe essere poi non così repentina.

Aggiornamento 16:30 – La situazione del down sta migliorando. Un numero minore di iscritti lamenta ancora malfunzionamenti per il proprio profilo ma siamo sempre nell’ordine delle diverse centinaia di testimonianze di problemi. Possiamo tuttavia sperare in un veloce ritorno alla normalità del servizio.

Continua a leggere su optimagazine.com