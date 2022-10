Le novità relative ai gruppi WhatsApp non finiscono mai. L’ultima sperimentazione scovata nell’applicazione di messaggistica in beta ha a che vedere con le foto profilo degli iscritti alle chat collettive. In un futuro non molto lontano infatti, proprio le immagini dei profili dei singoli utenti potrebbero apparire nelle conversazioni e la cosa potrebbe avere una sua utilità.

Il solito WABetaInfo ha appena scoperto che gli sviluppatori di WhatsApp stanno lavorando per introdurre le foto profilo degli iscritti ai gruppi direttamente nelle chat. Per intenderci, ogni volta che un partecipante prenderà la parola con un suo contenuto, accanto al suo nome o il suo numero, ci sarà anche l’immagine del suo profilo. Nel caso quest’ultima non sia visualizzabile perché non presente oppure per questione di privacy, sarà invece presentata l’icona del profilo del colore del nome del contatto.

A cosa potrebbe servire inserire le foto profilo all’interno delle chat di gruppo? L’utilità dell’implementazione potrebbe essere quella di riconoscere subito l’intervento di qualsiasi altro iscritto con la foto appunto, soprattutto nel caso in cui un recapito (per qualsivoglia motivo) non sia salvato nella rubrica del telefono. A colpo d’occhio insomma, sarebbe possibile controllare chi ha preso parola: magari, questa informazione potrebbe anche aiutarci a decidere se interagire subito con il servizio o lasciar correre del tempo.

Non sappiamo quando esattamente la novità raccontata oggi per i gruppi WhatsApp sarà rilasciata nella sua versione definitiva per tutti. Le tracce del piccolo ma pure importante cambiamento sono state ritrovate ella versione del servizio in beta per iPhone e pure Desktop. Mancano all’appello i test per i dispositivi Android ma non ci sono dubbi sul fatto che il passo in avanti sarà compiuto anche per quest’altro fronte. Ci sarà solo da aspettare un tempo indeterminato ma non certo lunghissimo.

