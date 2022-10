I Realme 10 arriveranno molto presto, probabilmente anche in Europa: lo ha annunciato su Twitter Madhav Sheth, vice presidente di Realme, e poi anche l’account internazionale del produttore cinese. Il design della serie dovrebbe risultare molto semplice affinché le colorazioni in cui saranno resi disponibili i dispositivi appaiano più raggianti e splendenti. Saranno presenti due elementi di forma circolare in alto a sinistra per il contenimento delle fotocamere posteriori (con due sensori ciascuno per i Realme 10 più avanzati ed uno, per due sensori in totale, per il modello base). Una configurazione che bisognava aspettarsi, pur non essendo ancora stata confermata, in fin dei conti.

We've got something exciting that you asked for, coming very soon. Can you guess the big reveal?

Hint: Three major leap-forward technologies💡#realme10Series pic.twitter.com/piVAZCxJIk — Madhav Sheth (@MadhavSheth1) October 26, 2022

Per quanto concerne processori e display, si parla prevalentemente di MediaTek (Dimensity 1080 per il Realme 10 Pro o Pro+, Helio G99 per la versione standard), mentre, relativamente allo schermo, la diagonale dovrebbe essere sempre da 6.7 pollici (tecnologia AMOLED per le versioni premium). La frequenza di refresh rate sarà da 120Hz, anche se la questione non è ancora stata confermata.

La presentazione dei Realme 10 dovrebbe avere luogo a novembre, con la data precisa che verrà comunicata più avanti. Come potete vedere, parliamo di dispositivi medio-gamma dal profilo molto interessante, soprattutto per quanto riguarda i modelli più performanti, che saranno più che competitivi, specie se proposti ad una fascia di prezzo contenuta. Non abbiamo altro da aggiungere a quanto qui detto, rimandando la questione al prossimo appuntamento, visto e considerato che i Realme 10 verranno presentati nel corso del mese di novembre, pur non essendo ancora stato reso noto il giorno esatto. Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

Continua a leggere su optimagazine.com