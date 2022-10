E dopo una giornata turbolenta e sconvolgente, Memo Remigi si scusa per il suo gesto che definisce ‘innocente e scherzoso’. L’artista ha scelto la sua pagina Instagram per prendere di petto la situazione e le accuse che gli sono piovute addosso oggi scusandosi con chi è rimasto colpito dal suo gesto e con la sua squadra di lavoro partendo proprio dalla vittima del suo gesto, Jessica Morlacchi.

In molti in queste ore lo stanno giustificando per l’età o per quello che ha costruito nella sua vita, ma altri ancora sono lieti che l’evento sia diventato di dominio pubblico in modo tale che Remigi sia stato punito a dovere.

Fatto sta che Memo Remigi ha voluto precisare alcune cose sui social scrivendo un lungo messaggio in cui si è scusato ma ribadendo il fatto che si è trattato solo di un gesto scherzoso dovuto un po’ al clima che si viveva con il suo gruppo di lavoro: “Mai avrei compiuto un gesto che, ripeto, aveva un intento esclusivamente ludico e che non avrei mai pensato potesse essere equivocato in qualcosa di molto più grave. In tutti questi mesi abbiamo lavorato in un clima sereno, goliardico e spensierato che ci ha permesso di scherzare insieme durante le dirette del programma”.

Alla fine Memo Remigi si scusa di nuovo con la Morlacchi e poi con la padrona di casa di Oggi è un Altro Giorno con il suo post a cui molti stanno rispondendo a tono nei commenti. In molti su Twitter stanno commentando quanto accaduto con Memo Remigi e sono pronti a scommettere che presto sarà al Grande Fratello Vip per rimettere insieme i pezzi della sua carriera.

Ecco il suo post integrale: