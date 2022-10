Memo Remigi fuori da Oggi è Un Altro Giorno: è ufficiale. La comunicazione della Rai arriva attraverso una nota stampa. La Tv di Stato non può tollerare simili atteggiamenti in diretta televisiva e prende provvedimenti contro Memo Remigi, escludendolo dal programma.

Serena Bortone annuncia in diretta che Memo Remigi non farà più parte del suo programma. Lo comunica in apertura della puntata di giovedì 27 ottobre parlando di un atteggiamento che non può essere tollerato:

“Come avrete notato da lunedì, Memo Remigi non fa più parte del nostro programma. Si è reso responsabile di un atteggiamento che non può più essere tollerato né qui né in nessun luogo. Per rispetto verso Jessica abbiamo mantenuto il riserbo, ma ora che l’episodio è diventato di dominio pubblico, il pubblico ha il dovere di sapere . Voglio esprimere la mia solidarietà a Jessica, alla quale si unisce quella della direttrice e di tutta l’azienda. Mi fermo qui per ora”.

Ma Memo Remigi si era difeso dalle accuse e a FanPage aveva spiegato che voleva solo sistemare il microfono. Poi la nota stampa della Rai, che conferma la sua esclusione dal programma:

“A seguito di un comportamento in violazione del Codice Etico dell’Azienda, la Direzione Day Time aveva già deciso lo scorso sabato 22 ottobre la sospensione delle presenze nella trasmissione che è stata comunicata all’interessato. La Commissione stabile per il Codice Etico dell’Azienda ha confermato la violazione delle norme”.

Solo qualche ora prima, invece, Memo Remigi aveva negato di essere stato sospeso e aveva dichiarato: “Adesso sono in attesa di vedere quello che succede, ma avevo degli esami da fare, ho fatto il tagliando, sa, a 84 anni… ma non è vero che mi hanno sospeso, per adesso non ho avuto nessuna notizia riguardo questo”.

Continua a leggere su optimagazine.com