Memo Remigi è stato accusato di molestie nei confronti di Jessica Morlacchi durante una puntata di Oggi è Un Altro Giorno. L’episodio ha avuto luogo durante la puntata andata in onda venerdì 21 ottobre, quando il cantante 83enne è stato immortalato mentre palpeggiava in diretta Jessica Morlacchi.

Memo Remigi accusato di molestie: cos’è successo

Il gesto è stato ben visibile alle telecamere: inizialmente Remigi ha cinto il fianco della Morlacchi, ma la sua mano si è spostata poi sul fondoschiena infastidendo l’ex cantante dei Gazosa, che gli ha schiaffeggiato la mano per riportarlo all’ordine. Inizialmente, come ha spiegato successivamente Serena Bortone, la produzione aveva mantenuto il riserbo.

La notizia è diventata di dominio pubblico dopo l’articolo pubblicato da Dagospia e dopo il servizio andato in onda su Striscia La Notizia. La conduttrice ha dunque rotto il silenzio e ieri, mercoledì 26 ottobre, ha detto in diretta:

“Come avrete notato da lunedì, Memo Remigi non fa più parte del nostro programma. Si è reso responsabile di un atteggiamento che non può più essere tollerato né qui né in nessun luogo. Per rispetto verso Jessica abbiamo mantenuto il riserbo, ma ora che l’episodio è diventato di dominio pubblico, il pubblico ha il dovere di sapere . Voglio esprimere la mia solidarietà a Jessica, alla quale si unisce quella della direttrice e di tutta l’azienda. Mi fermo qui per ora”.

La replica di Memo Remigi

Memo Remigi è stato ascoltato da Fanpage e ha spiegato che si è trattato di un “gesto involontario“. Nello specifico, l’autore di Innamorati A Milano ha detto:

“Io cercavo di sistemare il microfono dietro, che era caduto dalla cintura. Gli ho messo la mano dietro perché stava cadendo questo microfono e scherzando gli ho dato la pacchetta sul sedere. Ma non entriamo nei particolari, dico solo che non avevo nessuna intenzione di essere un uomo libidinoso, ho l’età che ho e non sono mai stato questo tipo di persona”.

Nessuna sospensione dalla Rai, secondo Remigi

Nelle ultime ore si sono rincorse le voci circa la sospensione di Memo Remigi da parte della Rai dopo l’episodio increscioso, ma sempre a Fanpage ha smentito la notizia:

“No, adesso sono in attesa di vedere quello che succede, ma avevo degli esami da fare, ho fatto il tagliando, sa, a 84 anni… ma non è vero che mi hanno sospeso, per adesso non ho avuto nessuna notizia riguardo questo”.

Per il momento Jessica Morlacchi non ha commentato l’episodio.

