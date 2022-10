Abbiamo tutti capito bene: un nuovo singolo di Rihanna è pronto e ha un titolo e una data di uscita. Lift Me Up, questo il titolo, sarà fuori venerdì 28 ottobre. La voce di Umbrella ha pubblicato un teaser sui social per annunciare il suo ritorno alla musica.

Il nuovo singolo di Rihanna

Di Lift Me Up possiamo già ascoltare l’anteprima nel teaser pubblicato sui social: la voce della cantante si muove in un sottofondo atmosferico, un coming back che nessuno si aspettava ma che tutti, in realtà, abbiamo atteso.

Rihanna ha pubblicato Anti, il suo ultimo album, nel 2016 e da anni si aspettavano novità. L’annuncio dell’uscita del nuovo singolo di Rihanna è stato lanciato dalla Marvel, che in un teaser pubblicato su Twitter ha mostrato un filmato di pochi secondi in cui la scritta “Wakanda Forever” lascia spazio alla “R”. In chiusura, la data di uscita.

Per Rihanna si tratta di un nuovo corso: la popstar, infatti, sarà anche la guest star dell’Halftime Show del SuperBowl 2023.

Black Panther: Wakanda Forever

Black Panther: Wakanda Forever sarà nelle sale italiane il 9 novembre 2022. Il nuovo film marchiato Marvel sarà il sequel di Black Panther, e tra il pubblico si è già scatenato un hype altissimo.

Nel film assistiamo alla perdita di T’Challa e alla presa in carico dei protagonisti della sua eredità, ma c’è già il cattivo Namor che vuole approfittare del momento difficile del regno di Wakanda per minacciare Shuri, che indossa la maschera della Pantera Nera.

Rihanna è diventata mamma a maggio dalla relazione con ASAP Rocky, che le ha chiesto di sposarlo nel video di DMB.

Con questo nuovo singolo e l’esibizione al Super Bowl, Rihanna riconquista la scena dopo 6 anni di silenzio.

