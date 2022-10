Il TAN di Piscinola è al centro della vasta area Nord di Napoli che lavora da tanti anni sul territorio per catalizzare e suscitare l’attenzione della tanta popolazione che ruota intorno al suo Teatro. Il TAN non è solo Teatro, laboratorio sperimentale di scenografia, centro attività culturali ma è spazio fisico vitale nato in una struttura polifunzionale del dopo terremoto poi via via recuperato e reso agibile in alcune sue parti, in particolare quella relativa allo spazio del Teatro che ospita un centinaio di posti. La sua presenza è riconoscibile sul territorio ma il lavoro complessivo di riqualificazione e di rigenerazione di quell’area e di quegli spazi richiederebbe idonee risorse e una ulteriore e maggiore attenzione proprio per il presidio culturale e legale che ricopre, da tantissimi anni, il TAN.

Lello Serao e Hilenia De Falco, direttori artistici del Teatro, guardano avanti, al futuro di questa piccola realtà teatrale che occupa però uno spazio centrale e immenso nella periferia nord di Napoli.

E oggi tra le belle novità annunciate dal Teatro Area Nord spicca la ristrutturazione e la riqualificazione degli spazi interni grazie al supporto dei fondi della Regione Campania per lo sviluppo delle Imprese Creative e recupero e cura dei giardini, in collaborazione con il Circolo La Grù, il Laboratorio di Bio-Bellezza del dipartimento di Biologia dell’Università Federico II e il progetto Errare è urbano/Festival del Paesaggio a cura di Scuola del Terzo Luogo.

La stagione 2022-2023 del Teatro Area Nord si articola su Area Nord in Festival, un festival di comunità (iniziato a settembre dura fino a dicembre 2022). Si tratta di una rassegna diffusa che si dispiega su tutta l’Area Nord, sostenuta dal Comune di Napoli e dal MIC nell’ambito del Progetto #Affabulazione.

Infine presentano la programmazione di Confini Aperti – La nuova stagione (che va da gennaio a maggio 2023) che offre un interessante sguardo sulla drammaturgia contemporanea. Prosegue inoltre il percorso di sostegno alle residenze artistiche con la riconfermata assegnazione da parte della Regione Campania del Centro di Residenza C.RE.A.RE. Campania in partenariato con Teatro delle Arti di Salerno e i nuovi partner Borderline DANZA di Salerno e Civico 14 di Caserta.

Per Area Nord in Festival #CONFINIAPERTI – dopo il grande successo lo scorso weekend della compagnia Teatro nelle Foglie che con il suo chapiteau è stata ospitata in un’area del Polifunzionale di Piscinola accanto al teatro e recuperata per l’occasione – il festival prosegue con la compagnia Bottega degli Apocrifi di Manfredonia impegnata in questi giorni in un laboratorio presso Il Centro Chikù di Scampia destinato a bambini e adolescenti poi coinvolti in UCCELLI. Uno spettacolo di teatro di comunità tratto da Gli uccelli di Aristofane in scena al TAN il 28 ottobre alle ore 20.00. Successivamente il 29 e 30 ottobre in scena “Questa splendida non belligeranza” vincitore progetto inbox 2022, scritto e diretto da Marco Ceccotti.

“La nostra grande scommessa è stata sempre puntare alla costruzione di una rete di associazioni presente sul territorio – sottolinea Lello Serao – infatti Area Nord in Festival consacra questa scelta coinvolgendo non solo il Teatro Area Nord/Teatri Associati di Napoli ma anche in modo costante e operativo le realtà più virtuose del territorio: Chikù/Chi Rom e chi no, Centro MaMu, I Pollici Verdi del Parco Corto Maltese, L’uomo e il legno, Area Live. L’obiettivo è quello di realizzare un vero e proprio festival di comunità che metta al centro la periferia e coinvolga i residenti dell’ottava municipalità”.

In programma anche la Danza con BRIGHT FEATERS della compagnia EGRIBIANCO DANZA e IL MONDO E’ CIECO di INTERNO 5 DANZA in scena entrambi il 4 novembre in un serata condivisa su palco del TAN a partire dalle ore 20.30.

Il 5 novembre alle ore 19.00 per la prima volta a Napoli il performer libanese Bassam Aboud Diab con UNDER THE FLESH. A seguire giovedì 10 novembre ore 11.00 PALOMA, BALLATA CONTROTEMPO da un’idea di Michela Marrazzi, regia Tonio De Nitto, venerdì 11 novembre IL BAMBINO INVISIBILE diretto da Bruno Barone con Daniele Vicorito.

Giovedì 17 novembre ore 11.00 la compagnia FUNA con FAVOLE SENZA FILI +1 Regia e coreografia Marianna Moccia, venerdì 18 novembre ore 20.30 R.A.P. REQUIEM A PULCINELLA di Damiano Rossi.

Giovedì 24 novembre ore 11.00 RENART – PROCESSO A UNA VOLPE regia Tommaso Bianco produzione Kronoteatro. Venerdì 25 novembre ore 20.30 doppio appuntamento con la Danza OFF CELLS PROJECT – THEMA – OMAGGIO A BERIO di Sara Lupoli prodotto da Artgarage LANIAKEA Regia e coreografie Elisa Pagani produzione DNA.

Venerdì 16 dicembre ore 20.30 allo Stadio Antonio Landieri JAMES SENESE IN CONCERTO a cura di AREALIVE. Mercoledì 28 dicembre ore 20.30 OPEN STUDIO – PIETAS Coreografia e regia Antonello Tudisco Drammaturgia Vincenzo Ambrosino e Domenico Ingenito Co-Produzione Interno5, Le Granit Scene Nationale de Belfort. L’intera programmazione ha goduto di iniziative ad impatto zero grazie alle sponsorizzazioni di Amicar per il trasporto e WAMI per il ristoro. Gli eventi di Area Nord in Festival sono tutti ad ingresso gratuito

Il programma del Teatro Area Nord è denso e ricco e si completa con il consueto cartellone di “Confini Aperti – La Nuova Stagione” che punta ancora una volta sulla nuova drammaturgia contemporanea e sulla contaminazione dei linguaggi a partire dal mese di gennaio del 2023. La stagione è firmata dalla direzione artistica di Hilenia De Falco e Lello Serao. E’ a disposizione, prenotandola, una navetta elettrica che parte dal centro della città e arriva al teatro e viceversa.

Questo il programma del Teatro Area Nord:

21 e 22 gennaio

DANZANDO CON IL MOSTRO, uno spettacolo di e con Serena Balivo, Mariano Dammacco e Roberto Latini. Drammaturgia Mariano Dammacco. Produzione Infinito srl, Teatro Ert/Teatro nazionale, Compagnia Lombardi – Tiezzi

4 e 5 febbraio

PIETAS, drammaturgia Vincenzo Ambrosino e Domenico Ingenito, coreografia e regia Antonello Tudisco, Coproduzione Interno 5 e Grrranit Scene Nationale Belfort

25 e 26 febbraio

L’ESPERIMENTO di e con Monica Nappo, Produzione Fondazione Teatro Due

4 e 5 marzo

EX ESPLODANO GLI ATTORI di Gabriel Calderòn, regia Emanuele Valenti.Produzione Teatro Metastasio di Prato con il sostegno di Teatri associati di Napoli

18 e 19 marzo

BAMBOLE DIVERSE, SCRITTRICI NEL TEMPO+LA BALLATA DELLE FALENE

Mostra e spettacolo di Rossana Gay e Paola Tintinelli

25 e 26 marzo

NINA NANNA DELLE BOMBE Liberamente ispirato a “Dall’altra parte” Di Ariel Dorfman, Regia Nico Mucci, Produzione Teatri Associati di Napoli

31 marzo, 1 e 2 aprile

ADAM MAZUL E LE INTOLLERANZE SENTIMENTALI, scritto e diretto da Gianni Vastarella, Collaborazione alla drammaturgia Valeria Pollice, Collettivo La Corsa

14,15 e 16 aprile

LA FORESTA di I Pesci e Ortika, regia e drammaturgia Mario De Masi

21,22 e 23 aprile

PEGGY PICKIT di Roland Shimmelpfenning,regia Marcello Cotugno, Produzione Teatri Associati di Napoli

Maggio

CHAIR ET OS (Flesh and Bones) di Jerome Thomas (data e luogo in via di definizione)

ORARI: venerdì ore 20.30 – sabato ore 19.00 – domenica ore 18.00

biglietti: under 30 €10 – biglietto intero €16

TEATRO AREA NORD – VIA NUOVA DIETRO LA VIGNA 20 – 80145 – NAPOLI

CONTATTI: 0815851096 – 0815514981 – teatriassociatinapoli@gmail.com

www.teatriassociatinapoli.it