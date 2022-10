Lana Parrilla in The Lincoln Lawyer con un nuovo ruolo ricorrente e i fan non potrebbero esserne più felici. La notizia dell’arrivo dell’amata Regina di Once Upon a Time ha fatto tremare di gioia il suo pubblico che ha avuto modo di apprezzarla nella lunga serie Abc e anche in tutti i suoi impegni successivi e, siamo certi, lo farà anche adesso che è chiamata a vestire i panni di uno chef.

Secondo quanto riporta il sito Deadline, la star di Once Upon a Time si è unita alla seconda stagione del dramma Netflix del produttore esecutivo David E. Kelley in un ruolo ricorrente ovvero quello di Lisa Trammell annunciata come “un’amata chef e sostenitrice della comunità che lotta per mantenere a galla il suo ristorante mentre un imprenditore immobiliare prende di mira e minaccia il suo quartiere”.

Basata sul protagonista legale del romanziere Michael Connelly, la serie vede come protagonista Manuel Garcia-Rulfo nei panni di Mickey Haller, un idealista che gestisce la sua pratica dal sedile posteriore della sua Lincoln Town Car mentre affronta casi grandi e piccoli in tutta la città di Los Angeles. Nel cast della serie c’è anche Neve Campbell nei panni di Maggie, Becki Newton nei panni di Lorna; Jazz Raycole nei panni di Izzy; Angus Sampson in quelli di “Cisco”.

La prima stagione della serie ha riscosso un discreto successo sulla piattaforma e la seconda arriverà presto portando su Netflix dieci nuovi episodi basat sul quarto libro della serie Lincoln Lawyer di Connelly, Il Quinto Testimone. L’ingresso di Lana Parrilla sarà sicuramente un valore aggiunto alla serie e i fan sono già pronti a seguirla così come hanno fatto per la seconda stagione di Why Women Kill a cui ha preso parte.