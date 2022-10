La serie tv 1923 richiede una lavorazione maggiore di quanto si aspettava la produzione. Lo spin-off di Yellowstone, concepito come serie limitata, è stato rinnovato da Paramount+, e il network sarebbe in trattative per riportare il cast per un’altra stagione.

Inoltre, stando a quanto riporta Deadline, il creatore di entrambi gli show, Taylor Sheridan, ha sviluppato così bene la storia della famiglia del ranch Dutton dietro Yellowstone che sta pensando di realizzare altre due serie limitate separate che racchiudono la lotta per restare nel ranch negli anni ’40 e ’60.

Ogni stagione della serie tv 1923 sarà composta da otto episodi. Nel cast principale, Harrison Ford, Helen Mirren e giovani brillanti attori che interpreteranno i tre figli e le due figlie. Mentre la maggior parte dell’azione si concentra sulla costruzione del tentacolare ranch di Yellowstone nel Montana, la serie è girata anche in Sud Africa, Tanzania e Malta, per dare un’idea della portata della saga.

Yellowstone, la serie che ha dato il via a tutto, torna per una quinta stagione con un episodio di due ore che sarà presentato su Paramount Network il 13 novembre. Kevin Costner, Kelly Reilly, Luke Grimes, Cole Hauser, Wes Bentley, Kelsey Asbille, Gil Birmingham, Breckin Merrill, Jefferson White e il resto del cast principale torneranno in scena. La serie continua a crescere in popolarità, con il finale della quarta stagione visto da un pubblico di 10 milioni.

Grande attesa anche per Tulsa King , il nuovo dramma che Sheridan ha creato appositamente per Sylvester Stallone, protagonista, con Terence Winter in qualità di showrunner. Nei piani futuri di Sheridan c’è anche un altro spin-off di Yellowstone, 6666, girato nel leggendario ranch Four Sixes in Texas, location anche di gran parte delle scene di 1883.

