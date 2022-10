Jonathan Pryce difende The Crown dalle accuse di alcuni colleghi attori, che hanno criticato aspramente la nuova stagione. L’attore candidato all’Oscar sarà il principe Filippo, duca di Edimburgo, nel quinto ciclo di episodi della serie tv.

In un’intervista video con Deadline, Pryce si è detto “amaramente deluso” da coloro che ha definito “i miei colleghi artisti”, per aver criticato pubblicamente The Crown e aver chiesto un disclaimer, ossia un avvertimento per gli spettatori.

L’attore si riferiva ai commenti fatti da Judi Dench sul Times in cui ha definito la serie “crudelmente ingiusta nei confronti degli individui e dannosa per l’istituzione che rappresentano”.

La grand Dame, non estranea a ritrarre i reali, avendo vinto un Oscar per il suo ritratto di Elisabetta I in Shakespeare in Love e un BAFTA per aver interpretato la regina Vittoria in Mrs Brown, ha chiesto che all’inizio di ogni episodio fosse riprodotto un disclaimer in cui si affermava che The Crown è un “dramma romanzato”.

Netflix ha successivamente aggiunto un disclaimer alla descrizione della serie per l’ultimo trailer. Il candidato all’Oscar Pryce ha affermato che “la stragrande maggioranza delle persone sa che è fiction, un dramma. Lo guardano da quattro stagioni“.

In un’opinione condivisa dalle colleghe del cast, Imelda Staunton e Lesley Manville, che interpretano rispettivamente la regina Elisabetta II e la principessa Margaret nella quinta stagione. Jonathan Pryce ha osservato che le accuse di coloro che attaccano The Crown “sono nate a causa di una maggiore sensibilità dovuta alla morte della regina.”

Judi Dench aveva pubblicamente accusato The Crown di sensazionalismo. Critiche feroci anche da parte di John Major, ex primo ministro britannico, che ha definito lo show una “una serie di sciocchezze” in relazione alla scena romanzata della quinta stagione in cui il Principe di Galles propone a Major un piano per far abdicare la madre di Carlo, la Regina Elisabetta II.

