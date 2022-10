Anti-Hero di Taylor Swift è in assoluto il singolo più apprezzato di Midnights, l’ultimo album appena sfornato. Di questo singolo si parla tanto anche per un altro motivo.

Anti-Hero di Taylor Swift

In questo brano Taylor Swift mette sul piatto tutte le sue paure, tra le quali quella di diventare sovrappeso. Lo aveva detto, la popstar, nel documentario Miss Americana in cui confessava di aver avuto problemi alimentari per ciò che scriveva la stampa di lei.

Se per caso un tabloid parlava di gravidanza solo per un po’ di gonfiore addominale, Taylor Swift smetteva di mangiare, vivendo un’ossessione per il giudizio altrui.

Le polemiche

Nel video di Anti-Hero di Taylor Swift vediamo la popstar mettersi sulla bilancia che segna la scritta “Fat”. Questo ha scatenato numerose polemiche da parte dei fan, che pur comprendendo il messaggio che la popstar voleva lanciare non ne hanno apprezzato le modalità.

Per questo motivo sono arrivati messaggi di protesta: “Cosa dovrei pensare io che sono obesa se vedo una ragazza magra come Swift che si descrive come grassa e fa vedere che essere grassi è sbagliato?”, e ancora: “Swift ha scelto il modo sbagliato per rappresentare le sue paure”.

Raggiunta dalle critiche che non si è sentita di ignorare, Taylor Swift ha pubblicato una nuova versione del video di Anti-Hero in cui la sequenza della bilancia è scomparsa.

Le accuse di grassofobia sono comparse sui social, anche se qualcuno ha cercato di spiegare la scelta e il vero significato del termine “grasso”:

“‘Grasso’ non è una brutta parola (per essere chiari, nemmeno ‘magro’). È una parola descrittiva che la società ha trasformato in un insulto“.

Per il momento la popstar non ha rilasciato dichiarazioni in merito, ma la scelta di rimuovere quel fotogramma potrebbe essere una risposta sufficiente.

