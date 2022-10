Colpo di scena a Ballando con le Stelle: Gabriel Garko si è infortunato ad un braccio durante le prove. Ad annunciare quello che è successo sul palco del programma è stata proprio la padrona di casa che in un video ha rivelato che Gabriel Garko è nelle mani dei dottori e adesso rischia davvero di dover rinunciare.

Con un video diffuso sui social, Milly Carlucci ha rivelato che l’attore si è infortunato durante gli allenamenti e che al momento si trova in clinica anche se non sono chiare le dinamiche dell’incidente e nemmeno i dettagli sul suo infortunio. Non è ancora chiaro nemmeno quale sarà il suo futuro nel programma e se davvero sabato avrà modo di scendere in pista oppure no:

“Gabriel Garko si è fatto male ad un braccio in una maniera che ci è apparsa subito seria. Attualmente è a Villa Stuart. Siamo tutti intorno a lui per cercare di dargli tutto il confronto e il supporto possibile e immaginabile ma al momento è nelle mani dei medici che ci devono dire come gestire questa situazione. Da parte nostra c’è il più grande in bocca al lupo a Gabriel. Lo vogliamo in pista sabato e lo attendiamo ma aspettiamo sviluppi”.

Inutile controllare sui social eventuali comunicazioni da parte di Gabriel Garko che al momento è chiuso dietro un velo di silenzio e lo stesso possiamo dire della sua maestra, Giada Lini. L’infortunio è arrivato proprio nel momento in cui i riflettori sono già accesi sull’attore per via delle sue dichiarazioni sul ballo. Gabriel Garko ha detto di non aver mai studiato danza ma è venuto fuori che c’è stata una lunga preparazione per via della fiction su Rodolfo Valentino, le due cose, al momento, non sembrano essere legate.

Ecco il video di Milly Carlucci: