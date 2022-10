Elisa a X Factor 2022, è il primo ospite della nuova edizione. La cantante è attesa nel corso del primo Live Show in onda in diretta su Sky Uno giovedì 27 ottobre. Sul palco di X Factor non sarà sola: con lei ci sarà Dardust, che la accompagnerà al pianoforte per una esibizione senza precedenti che è un’anteprima esclusiva Sky del suo nuovo spettacolo teatrale.

Reduce dal successo del suo ultimo album, Back To The Future, Elisa approda il 27 ottobre a X Factor. Il primo Live Show sarà trasmetto in diretta su Sky Uno e poi in replica su TV8 mercoledì 2 novembre, in chiaro per i non abbonati alla payTv.

Elisa è il primo degli ospiti attesi per la nuova edizione di X Factor. Presenterà un set esclusivo accompagnata al pianoforte da Dardust donando al pubblico di Sky un piccolo assaggio del nuovo progetto live. Dal 1° dicembre infatti Elisa sarà in concerto nei teatri d’Italia, protagonista di una serie di show denominati An Intimate Night.

L’elenco dei concerti è disponibile qui sotto ma attenzione: i biglietti vanno letteralmente a ruba. Prevendite aperte su TicketOne e nei punti vendita autorizzati dell’intero territorio italiano.

I concerti di Elisa nei teatri

01 dicembre 2022 TRIESTE – Teatro Rossetti

02 dicembre 2022 TRIESTE – Teatro Rossetti

05 dicembre 2022 BOLOGNA – Europauditorium

06 dicembre 2022 BOLOGNA – Europauditorium

08 dicembre 2022 MILANO – Teatro degli Arcimboldi

09 dicembre 2022 MILANO – Teatro degli Arcimboldi

16 dicembre 2022 TORINO – Auditorium Gianni Agnelli del Lingotto

17 dicembre 2022 TORINO – Auditorium Gianni Agnelli del Lingotto

21 dicembre 2022 FIRENZE – Teatro Verdi

22 dicembre 2022 FIRENZE – Teatro Verdi

28 dicembre 2022 ROMA – Auditorium Parco della Musica

29 dicembre 2022 ROMA – Auditorium Parco della Musica

03 gennaio 2023 CATANIA – Teatro Metropolitan

