Quest’oggi, giovedì 27 ottobre, è finalmente disponibile su Amazon il nuovo Fire TV Cube, il lettore multimediale perfetto per lo streaming con controllo vocale tramite Alexa, Wi-Fi 6E, 4K Ultra HD e del 20% più dominante nei confronti dei suoi predecessori. È già pronto all’acquisto al prezzo di lancio di 159,99 euro e si possono scegliere due modalità di pagamento: in un’unica soluzione oppure in 5 comode rate mensili dell’e-commerce stesso da 32 euro ognuna. Grazie a Climate Pledge Friendly, utilizza certificazioni di sostenibilità per evidenziare i prodotti che sostengono l’impegno per proteggere l’ambiente: infatti, il 30% della plastica utilizzata è riciclata e il 100% dell’imballaggio è composto in fibra di legno che proviene da foreste gestite in maniera sostenibile o da fonti riciclabili.

Il nuovo Fire TV Cube (di 3a generazione) risulta due volte più potente rispetto a Fire TV Stick 4K Max e, grazie al processore octa-core da 2,0 GHz supportato da 2GB di memoria RAM e 16GB di spazio di archiviazione e GPU 800 MHz, permette un accesso estremamente rapido alle app. Si può ottenere un controllo a mani libere con Alexa, dati il microfono e gli altoparlanti integrati, utilizzando la propria voce per controllare TV, soundbar e ricevitori compatibili, anche se ci troviamo dall’altra parte della stanza. Collegando i dispositivi compatibili, è possibile passare facilmente dallo streaming al decoder, alla console di gioco oppure alla webcam. Si tratta del primo lettore multimediale per uno streaming più fluido dotato di supporto per Wi-Fi 6E di ultima generazione e porta Ethernet.

Le immagini e l’audio, grazie alla risoluzione 4K, alle tecnologie Dolby Vision, HDR e all’audio Dolby Atmos, praticamente sembrano reali. Si possono guardare i contenuti preferiti su Netflix, Prime Video, Disney+ e molti altri, oltre che ascoltare migliaia di brani musicali (per cui è previsto probabilmente un abbonamento a parte). Il lettore multimediale è anche in possesso di una porta USB aggiuntiva, dove poter collegare in modo semplice una webcam per le videochiamate.

