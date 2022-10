Chi pratica sport in modo costante, ma anche chi si dedica all’attività fisica sporadicamente, conosce bene quella sensazione di benessere e appagamento che si prova alla fine di un allenamento in cui la mente è rilassata e i muscoli sono ancora caldi e vivaci. Questa condizione psico-fisica, che fa genera un senso di benessere, appagamento e buon umore, ha un nome specifico: fitfullness.

Il termine fitfullness deriva dalla fusione di altre due parole: mindfulness, che in inglese significa “consapevolezza”, e fitness. Per provare questa sensazione è sufficiente fare attività fisica. Non conta la disciplina che si pratica, ma semplicemente svolgere un allenamento fatto da esercizi che stimolano corpo e mente. In tanti si rilassano lavorando agli attrezzi in palestra, qualcun altro preferisce lo yoga o la corsa, altri ancora scelgono di fare sport come calcio, tennis, basket. Meglio se l’attività svolta rispecchi i propri interessi, risultando anche divertente e stimolante. In questo modo l’esercizio fisico non deve essere percepito come un obbligo, un sacrificio, ma come un piacere, qualcosa di cui godere.



Gli allenamenti devono essere svolti in modo costante, con cadenza periodica. Quindi se si ambisce alla fitfullness bisogna pianificare un percorso che richiede tempo e dedizione, che porti a percepire l’attività fisica come una parte indispensabile della propria vita. Il workout diventa così un momento di sfogo necessario, immancabile, una priorità.

Al termine dell’allenamento bisogna essere leggermente affaticati, sudati, perché per sviluppare la fitfullness è necessario lavorare sulla resistenza e l’agilità, ma va anche curato l’aspetto mentale, ad esempio con la meditazione, in modo da affrontare con energia e positività la vita di tutti i giorni.

La fitfullness dunque è uno stato di benessere a 360 gradi. Si sta bene col proprio corpo e con la mente. Si ha energia e motivazione ad affrontare la vita con equilibrio e stabilità emotiva. Dona felicità, dovuta sia ai cambiamenti fisici generati dall’attività sportiva scelta che alla pratica stessa di quello sport.