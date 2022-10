Parte la nuova fase del programma Tv Sky che ora inizia le dirette con il pubblico in presenza al Teatro Repower di Assago, Milano. Dove trovare i biglietti per i Live di X Factor 2022? Subito un’informazione importante: i biglietti per i Live Show non sono in vendita. si ottengono solo vincendo i contest proposti dal programma, in collaborazione con i suoi partner e sponsor.

Il primo Live Show di X Factor è atteso per giovedì 27 ottobre ma si va avanti a suon di sfide in diretta fino al mese di dicembre, quando è attesa la finale al Mediolanum Forum di Assago, anche questa in diretta su Sky Uno. Conduce Francesca Michielin, una di quelle artiste che proprio a X Factor ha mosso i primi passi, una ex vincitrice tra i concorrenti più apprezzati.

In giuria il ritorno di Fedez e il debutto di Rkomi, Dargen D’Amico e Ambra Angiolini. I 12 concorrenti che partecipano ai Live Show in diretta sono stati scelti dai giudici in seguito alle fasi di selezione chiuse con la Last Call.

Con l’avvio dei Live Show in diretta, due importanti novità. Il pubblico torna in studio in presenza, pronto ad assistere alle puntate live e in più si contribuisce attivamente alla puntata decidendo le sorti dei concorrenti attraverso il televoto.

Biglietti per i Live di X Factor 2022: i contest attivi

Sono diversi i contest attivi che consentono agli appassionati di vincere i biglietti per i Live di X Factor 2022. Vediamoli tutti, nel dettaglio.

HYPE regala biglietti per i Live di X Factor 2022 ogni due settimane. Basterà seguire il profilo Instagram @hypeapp ed essere tra i 6 più veloci a rispondere correttamente alla domanda che verrà pubblicata nei post. Inoltre, per i clienti HYPE, è attivo il contest HYPERFACTOR: dal 17 ottobre al 16 novembre, sarà possibile aggiudicarsi gli speciali pacchetti per la Finale, con 2 biglietti A/R per raggiungere Milano, una notte in hotel per 2 persone e 2 biglietti per lo Show.

ŠKODA regala biglietti per i Live di XF e per la Finale: ogni giovedì, dal 27 ottobre al 1° dicembre 2022, una ŠKODA ENYAQ COUPE iV viaggerà per le strade di Milano e si fermerà in una location segreta alle 17:30. Il primo che riuscirà a toccarla potrà salire a bordo, con un accompagnatore, e godersi il Live in teatro! Per scoprire la location segreta, basterà seguire gli indizi pubblicati attraverso una story del canale Instagram @skoda_italia ogni giovedì pomeriggio alle 17:00. Inoltre, fino al 20 novembre, sarà possibile aggiudicarsi 2 biglietti per la Finale con il concorso #SKODAFACTOR. Per partecipare è necessario seguire il profilo Instagram @skoda_italia e lasciare un commento sotto il post pubblicato settimanalmente dall’account.

Acqua Lete regala biglietti per X Factor. Fino al 9 novembre, acquistando un box da 6 bottiglie da 0,50L e registrando i dati sul sito sarà possibile vincere una coppia di biglietti per i Live Show ogni settimana e una per la Semifinale di X Factor in palio ogni mese. Inoltre, ogni giocata permetterà di partecipare all’estrazione finale per provare a vincere una coppia di biglietti per la Finale.

