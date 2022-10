Al via i Live Show di X Factor 2022: oggi il 1° Live che vede in sfida i 12 concorrenti scelti dai giudici nel corso delle fasi di audizioni, chiuse con la Last Call. Sono Ambra Angiolini, Dargen D’Amico, Rkomi e Fedez i giudici della nuova edizione di X Factor. Alla conduzione c’è invece una ex X Factor: Francesca Michielin.

I cantanti si sfideranno di settimana in settimana, ogni giovedì in diretta su Sky Uno e su NOWTv, fino alla finalissima in programma al Forum di Assago che vedrà emergere un solo vincitore. Qui sotto tutti i dettagli sul programma del 1° Live di X Factor 2022.

Gli ospiti del primo Live Show di X Factor 2022

Due saranno gli ospiti del primo Live di X Factor 2022: Elisa e Dardust. Reduce dal successo del suo ultimo album, Back To The Future, Elisa è la prima ospite della nuova edizione di X Factor e presenterà un set esclusivo accompagnata al pianoforte da Dardust. In esclusiva per Sky, presenterà in anteprima un piccolo assaggio del nuovo progetto live che dal 1° dicembre la vedrà protagonista di una serie di show nei teatri, An Intimate Night.

Nel corso del primo Live il secondo ospite sarà poi proprio Dardust, che proporrà un medley inedito estratto da Duality, il suo nuovo lavoro in uscita il 28

ottobre.

Le assegnazioni di X Factor 2022 per il 1° Live Show del 27 ottobre

Nel corso del primo Live, i 12 concorrenti di X Factor 2022 in gara saranno divisi in due gruppi da 6 per due manche in cui proporranno cover di brani di artisti popolarissimi della scena musicale italiana e internazionale.

Ci hanno lavorato in studio con i rispettivi coach nel corso dell’ultima settimana e si sono preparati per affrontare al meglio la prima puntata in diretta, in cui si sottoporranno al giudizio diretto del pubblico che voterà le performance attraverso il televoto.

L’eliminato di X Factor 2022 nel 1° Live Show

Al termine del primo Live Show, conosceremo il nome del primo eliminato di X Factor 2022. Sarà il pubblico a decidere i meno apprezzati e per un concorrente l’avventura su Sky Uno finisce qui, dopo una sola puntata.

I concorrenti di X Factor 2022 ai Live

FEDEZ:

Omini

Linda Riverditi, colei che ha conquistato anche i Maneskin

Gaia Eleonora Cipollaro (Dadà)

AMBRA:

Matteo Siffredi

i Tropea

Lucrezia Maria Fioritti



DARGEN D’AMICO:

Disco Club Paradiso

Matteo Orsi

Beatrice Maria Visconti (in arte Beatrice Quinta)

RKOMI:

Santi Francesi

Giorgia Turcato (Didì)

Jacopo Rossetto (in arte Iako)

Continua a leggere su optimagazine.com