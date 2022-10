La concentrazione di gas serra nell’atmosfera ha fatto segnare un nuovo record. Secondo il nuovo rapporto dell’Organizzazione meteorologica mondiale (Wmo), infatti, il livello di anidride carbonica, metano e diossido di azoto nell’aria hanno toccato il loro massimo nel 2021.

Nello specifico il CO2 ha toccato quota 415,7 parti per milione (ppm), il metano 1908 ppm, il diossido di azoto 334,5 ppm. I valori corrispondono rispettivamente al 149%, 262% e 124% dei livelli pre-industriali.

Particolarmente preoccupante risulta l’aumento di CO2, che nel 2021 ha fatto registrare una crescita superiore all’aumento medio annuo degli ultimi 10 anni. Per quanto riguarda il metano, invece, si è registrata la crescita di concentrazione annua più forte degli ultimi 40 anni.

Intanto la Commissione europea ha imposto limiti più severi per gli agenti inquinanti e ha stabilito il diritto al risarcimento per cittadini e Ong in caso di violazione della normativa sulla qualità dell’aria. L’obiettivo è ridurre lo smog che è responsabile di 300mila morti l’anno nei Paesi dell’Ue.

La direttiva Ue prevede un abbassamento del limite per il particolato sottile PM2,5 dall’attuale 25 a 10 microgrammi per metro cubo, puntando così a ridurre la mortalità legato ad esso del 75% entro il 2030.

Posto al 2050 l’obiettivo di arrivare all’inquinamento zero (zero pollution). La Commissione Ue ha anche disposto la possibilità per cittadini che subiscono danni alla salute legati all’inquinamento dell’atmosfera di essere risarciti e di essere rappresentati da organizzazioni governative in caso di violazione delle regole vigenti in materia di inquinamento.