Era la scorsa settimana quando il colosso di Seul aveva cominciato a rilasciare il primo aggiornamento beta della One UI 5.0 per la serie Samsung Galaxy Note 20 in Corea del Sud. Come riportato da ‘SamMobile‘, oggi, la società asiatica sta distribuendo il secondo aggiornamento beta di One UI 5.0 per questi dispositivi nello stesso Paese. Il nuovo aggiornamento porta principalmente correzioni di bug e aggiornamenti delle prestazioni, ma non nuove funzionalità.

Il secondo aggiornamento beta della One UI 5.0, basato su Android 13, è ora disponibile in Corea del Sud con la versione firmware che termina con ZVJE. L’upgrade risolve i problemi relativi all’app Tmap, che forzava l’uscita durante l’utilizzo in modalità schermo diviso. Il pacchetto risolve anche i problemi di perdita di memoria ed il problema dello schermo vuoto quando si guardano i video di Netflix nella vista pop-up. Il primo aggiornamento beta di One UI 5.0 ha causato la scomparsa dell’effetto di sblocco dello schermo durante l’utilizzo dell’impronta digitale. L’app della fotocamera si spegne anche quando viene utilizzata la modalità notturna consumando molta energia durante l’ingrandimento. Il colosso di Seul ha risolto anche questi problemi. La società ha affermato che alcuni disguidi relativi a TeamViewer, Woori WON card ed alla ricarica rapida non sono stati ancora risolti.

Se possedete un Samsung Galaxy Note 20 o Note 20 Ultra ed avete aderito al programma beta tester della One UI 5.0 in Corea del Sud, ora potete installare il secondo aggiornamento beta della One UI 5.0 seguendo il percorso “Impostazioni > Info sul telefono > Aggiornamento software > Scarica e installa“. La società potrebbe rilasciare l’aggiornamento stabile di Android 13 il prossimo mese. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

